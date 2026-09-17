У Чернігові з 1 травня приблизно на 20% зросла квартплата в будинках під комунальними управителями, а подекуди середня вартість послуги вже перевищує 10 гривень за квадратний метр. Внески ж в ОСББ коливаються від 5 до 11,2 гривні за метр, а найпоширеніший внесок — близько 8 гривень.

Графіки відключення світла на Чернігівщині цього тижня знову змінилися, однак у багатоповерхівках на перший план виходить інше побутове питання — скільки тепер коштує утримання будинку. Як повідомляє чернігівський онлайн-журнал Pechera.info, з 1 травня квартплата у будинках, які обслуговують комунальні управителі (ЖЕКи), зросла приблизно на 20% і подекуди вже перевищує 10 гривень за квадратний метр.

В об'єднаннях співвласників (ОСББ) тарифи інші. Внески на утримання будинків у Чернігові коливаються приблизно від 5 до 11,2 гривні за квадратний метр, а найчастіше зустрічається внесок близько 8 гривень. Тобто більшість мешканців багатоповерхівок під управлінням ОСББ за метр платять помітно менше, ніж у частині будинків, які лишилися на обслуговуванні ЖЕКів.

Скільки ОСББ у Чернігові та де їх найбільше

Перше ОСББ у Чернігові — «Добробут» — зареєстрували 13 листопада 2000 року на проспекті Левка Лук'яненка, 22-А. За наступні приблизно півтора десятиліття у місті створили лише 33 об'єднання. Справжнього розмаху рух набув у 2015–2016 роках: лише за 2016-й у Чернігові з'явилося 37–38 нових ОСББ на тлі загальноукраїнської реформи управління багатоквартирними будинками.

За переліком міськради, оновленим 1 червня 2026 року, у місті нараховувалося 167 ОСББ. Водночас заступник начальника управління ЖКГ Чернігівської міської ради Євгеній Дейнеко у коментарі журналістам Pechera.info назвав іншу цифру — 178 об'єднань, що функціонують у Чернігові.

Найбільше ОСББ — на Масанах, щонайменше 35. Ще один великий кластер розташований у районі вулиць Льотної, Стрілецької та Курсанта Єськова: лише на цих трьох вулицях зареєстровано 18 об'єднань співвласників.

З чого починають наводити лад у будинку

Євген Волошин, який нині керує п'ятьма ОСББ у Чернігові, добре пам'ятає, в якому стані був будинок на Льотній, що перейшов від ЖЕКу до об'єднання. Підвали стояли відкритими й захаращеними, а мешканці не дуже розуміли, за що щомісяця платять. «Почали з вивезення сміття, розібралися з підвалом та електрощитовою, оновили під'їзди й територію, замінили лавки, поставили паркани, освітлення та відеонагляд», — розповідає він.

Катерина Зубенок, голова ОСББ у чотирьох будинках, згадує один із перших будинків, який вона з чоловіком узяла після ЖЕКу: до підвалу там можна було зайти лише в гумових чоботах. Роботу почали із заміни кранів і каналізації. «Через півроку люди запитали: "А що ви зробили?" Роботи не було видно. Вони хотіли лавки, урни й ремонт під'їзду, а сухий підвал сприймали як належне», — каже вона. Після цього частину грошей стали вкладати в комунікації, а частину — у помітні для мешканців зміни.

Як формується внесок на утримання

Розмір внеску залежить від стану будинку та плану робіт. У будинку, яким Зубенок керує з 2018 року, великих проблем уже немає: внесок підвищували з 5 до 6 гривень лише у 2023 році через зростання мінімальних зарплат. В іншому будинку, який узяли у 2024-му з великою кількістю проблем, внесок становить 9 гривень — і навіть цього вистачає лише на поступові заміни кранів, каналізації та стояків.

Голова правління шести ОСББ Олександр Проскурничий наводить показовий приклад: в одному зі старих будинків дев'ять років внесок був нижчим за плату в сусідньому будинку під управлінням ЖЕКу, при цьому в ОСББ за цей час ремонтували під'їзди, міняли крани й каналізацію, клали плитку та облаштовували вхідну групу. «Потрібні й ЖЕКи, і керуючі компанії, і ОСББ, щоб люди мали вибір, а різні моделі конкурували», — вважає він.

Як змінити внесок і що робити з боргами

Щоб змінити розмір внеску, потрібне рішення співвласників — загальні збори або письмове опитування. Якщо у будинку сто квартир, на збори можуть прийти лише 20–30 людей, решту опитують письмово. Перед зборами правління має прозвітувати, куди пішли гроші, що планується і скільки це коштуватиме, — так, щоб літня людина могла спокійно прочитати звіт удома.

Мешканців, за словами Проскурничого, умовно можна поділити на три групи: ті, хто платить регулярно, ті, кому треба нагадувати, і ті, хто принципово не платить. «Суд — крайній захід: за багато років ми зверталися до нього лише кілька разів, переважно намагаємося домовлятися», — каже він.

Чи допомагає місто ОСББ

До повномасштабного вторгнення у Чернігові діяли програми співфінансування, зокрема «70 на 30»: більшу частину вартості робіт оплачувало місто, решту — співвласники будинку. Після початку великої війни старі програми припинили діяти. У 2026 році місто запровадило нову програму, спрямовану на енергонезалежність багатоквартирних будинків та підготовку до опалювального сезону, — за словами Дейнека, це перша нова програма підтримки ОСББ від початку повномасштабного вторгнення.

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