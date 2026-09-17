У Луцьку оренда квартир досягла історичного максимуму: за три роки ціни зросли майже на 80%. Найдешевші оголошення до 10 тис. грн майже зникли, а попит підігріли обстріли столиці та наплив студентів.

Житло у Луцьку дорожчає разом з іншими послугами для мешканців — за даними платформи ЛУН, оренда квартир у місті вийшла на історичний максимум: за останні три роки, порівняно з літом 2023-го, ціни зросли майже на 80%.

Головна причина стрибка цін — активізація ворожих обстрілів Києва, через яку люди масово переїжджають у безпечніші регіони, зазначили в аналізі ринку, який цитує ІА «Конкурент». Восени попит традиційно підігріває початок навчального року та наплив студентів. «Хороші варіанти нерухомості почали стрімко дорожчати, часто ціни відверто завищені. Коли власники консультуються з рієлторами, вартість удається втримати в нормі, але самостійно орендодавці часто виставляють захмарні цінники», — розповідає луцька рієлторка Анна Поп.

На ринку однокімнатних квартир найбільше оголошень виставлено за ціною від 19 до 22 тис. грн, другий за популярністю сегмент — близько 17 тис. грн. Найдешевші варіанти до 10 тис. грн майже зникли: єдиним доступним оголошенням на ЛУН лишається помешкання за 9 тис. грн (без комісії) площею 32 кв. м із «радянським» інтер'єром і мінімальними зручностями.

«Середня вартість однокімнатної квартири з базовим ремонтом — близько 13 тис. грн, а оренда в новобудовах стартує від 15 тис. грн і вище», — додає Анна Поп. Найдорожче однокімнатне житло коштує понад 31 тис. грн: за ці гроші пропонують дизайнерський ремонт, перше заселення, дорогі меблі та облаштоване укриття в будинку.

Двокімнатні квартири найчастіше виставляють за 15–16 тис. грн. Найдешевші варіанти від 10 тис. грн — це житло площею 48–50 кв. м на проспекті Молоді чи вулиці Є. Коновальця зі старими меблями, до того ж власники часто шукають «лише одну дівчину без тварин». Елітний сегмент стартує від 45 тис. грн: за ці гроші здають квартири від 77 до 108 кв. м у центрі, на Театральній площі чи в ЖК «Яровиця».

Найдорожчий сегмент — трикімнатні квартири: найбільше оголошень за ціною 34–36 тис. грн, а найдешевші варіанти від 15 тис. грн — абсолютний дефіцит, на все місто доступно трохи більше 20 пропозицій. Окремо рієлторка відзначає величезний дефіцит приватних будинків і квартир із якісним сучасним ремонтом, які на ринку з'являються вкрай рідко.

Як не переплатити за оренду в Луцьку

За словами Анни Поп, найкраще співвідношення ціни та якості в однокімнатному сегменті — близько 16 тис. грн: за цю суму доступні квартири площею 44–48 кв. м із сучасними кухнями та якісним ремонтом. Перед підписанням договору варто перевірити наявність укриття в будинку та уточнити обмеження власників — частина оголошень супроводжується умовами щодо тварин чи складу мешканців.