Ціна на цибулю в Україні знову пішла вгору: минулого тижня ріпчаста цибуля подорожчала через скорочення товарної пропозиції. У роздрібі ж вартість залежить від виду — від 45 гривень за зелену цибулю до майже 180 гривень за кілограм порею.

Ціни на аграрну продукцію в Україні минулого тижня рухалися в різні боки: поки ріпак дешевшав, а логістика дорожчала, ріпчаста цибуля на тлі скорочення товарної пропозиції знову пішла вгору. Про це повідомляє agronews.ua.

За даними тижневого огляду EastFruit Trade Platform, кількість оголошень про продаж цибулі з України та Азербайджану скоротилася. Натомість пропозиція з Узбекистану, Туреччини та Китаю зросла, що й підштовхнуло ціни вгору.

Подорожчання зачепило весь «борщовий набір». Разом із ріпчастою цибулею в ціні додав столовий буряк — теж через скорочення пропозиції. На овочевому ринку продовжили дорожчати помідори та огірки, а броколі подорожчала, попри зниження цін на пекінську й цвітну капусту. Водночас кабачок і баклажан подешевшали, а розкид цін на гострий перець скоротився.

Ціна на цибулю в магазинах

Ціна на цибулю в роздрібі сильно залежить від виду. За даними Мінфіну станом на 16 вересня, найдешевша — зелена цибуля: 45 гривень за 100 грамів у Metro.

Цибуля порей у середньому коштує 179,52 гривні за кілограм. Найдорожче її продають у Megamarket — 225 гривень за кілограм, у Novus ціна становить 169 гривень, а найдешевше в Metro — 144,56 гривні за кілограм.

Для порівняння: у серпні середньомісячна ціна цибулі порей становила 158,08 гривні за кілограм, тож за місяць середня ціна в роздрібі помітно піднялася.

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