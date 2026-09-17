Міноборони пояснило, як сплатити штраф за неявку до ТЦК через «Резерв+»: доступна знижка 50%, але лише за оплати в пільговий строк. Якщо прострочити, сума зросте до 34 000 гривень, а борг передадуть виконавчій службі.

Штраф за неявку до ТЦК в Україні можна сплатити зі знижкою 50%. У Міністерстві оборони пояснили, як працює опція «Штрафи онлайн» у застосунку «Резерв+» і чим загрожує ігнорування платежу.

Як працює знижка 50% на штраф

Ще влітку 2025 року Міноборони інтегрувало в електронний кабінет «Резерв+» оплату штрафів за неявку до військкомату. Процедура проходить через меню «Штрафи онлайн», де військовозобов'язаний офіційно визнає своє правопорушення. Після цього ТЦК отримує три доби на розгляд заяви та формування електронної постанови.

Далі починається пільговий період: у користувача є 20 днів, щоб внести 8 500 гривень — це рівно половина стандартної суми штрафу. Якщо строк пропущено, доведеться сплатити 17 000 гривень. Якщо й надалі ігнорувати платіж ще 20 діб, сума автоматично зросте до 34 000 гривень.

Зазвичай після переказу коштів системі потрібно близько чотирьох днів на оновлення даних. Щоб зникла червона смуга, яка сигналізує про статус порушника, військовий документ у смартфоні треба оновити вручну.

Оплатити штраф можна й традиційним способом — написавши заяву безпосередньо у військкоматі. Однак саме онлайн-формат дозволяє вкластися у пільгові 20 днів і сплатити половину суми.

Коли повістка вважається врученою

Повістка юридично вважається врученою у двох випадках: після передачі особисто в руки або поштою. Усі такі документи отримують спеціальну відмітку в єдиному реєстрі «Оберіг». Навіть якщо людина фізично не бачила листа, вона зобов'язана виконати його вимогу. Довести протилежне можна лише офіційною довідкою з поштового відділення про відсутність відправлення чи неможливість доставки.

Закон передбачає вичерпний перелік поважних причин для неявки: смерть родича, хвороба, активні бойові дії або стихійне лихо. Громадянин має за три дні повідомити військкомат про форс-мажор, але все одно зобов'язаний з'явитися протягом тижня. Зняття статусу порушника розглядається індивідуально.

Що загрожує, якщо не сплатити штраф

Сам факт оплати і зникнення «червоної смуги» не скасовують обов'язку з'явитися до ТЦК, тож повістки надсилатимуть і надалі. Якщо людина систематично ігнорує виклики, після адміністративних статей 210 і 210-1 КУпАП настає кримінальна відповідальність за статтями 336 і 337 Кримінального кодексу України.

Якщо користувач визнав вину в «Резерв+», але не сплатив борг упродовж 40 днів, його матеріали передають до виконавчої служби. Це призводить до блокування банківських карток, арешту транспорту й майна та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Якщо заяву в застосунку не подавали, виконавчих проваджень не буде, але поліція отримує законне право примусово доставити порушника до військкомату.

Що робити, якщо сплатив, а «червона смуга» не зникла

Часом трапляються технічні накладки: людина оплатила штраф офлайн у ТЦК, а застосунок досі показує порушення, бо дані ще не внесли до реєстру. Повторно вносити кошти не потрібно — достатньо мати при собі паперову квитанцію і трохи зачекати, реєстрам потрібен час на оновлення.

Окреме правило стосується жінок віком від 18 до 60 років із медичною або фармацевтичною освітою, визнаних придатними до служби за станом здоров'я. У визначених законом випадках вони зобов'язані перебувати на військовому обліку, і за порушення цих правил ТЦК може накласти адміністративний штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: суд скасував штраф ТЦК у 17 тисяч, у якому випадку закон стає на бік чоловіка.

Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: у Раді пропонують штраф 170 тисяч гривень і тюрму для посадовців ТЦК.