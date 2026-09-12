У Верховній Раді пропонують посилити відповідальність за порушення правил військового обліку: посадовцям, через яких людину незаконно взяли на облік, загрожує штраф до 170 тисяч гривень, а за незаконний призов — до 8 років позбавлення волі.

Мобілізація та військовий облік в Україні можуть отримати нові запобіжники: у Верховній Раді пропонують карати посадовців, які незаконно ставлять громадян на військовий облік або призивають їх.

Про посилення відповідальності службових осіб за порушення правил ведення військового обліку повідомляє "Судово-юридична газета". Ініціативу вже зареєстрували в парламенті.

Службових осіб, через дії яких громадянина незаконно взяли на військовий облік, пропонують штрафувати на 170 тисяч гривень. Для цього статтю 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення хочуть доповнити новою нормою.

У тексті законопроєкту штраф сформульовано як десять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у грошовому еквіваленті це і є 170 тисяч гривень. Документ стосується випадків, коли службова особа неправомірно ставить на облік людей, які за законом не підлягають такому обліку.

Окремо передбачено кримінальну відповідальність: за незаконний призов пропонують карати позбавленням волі на строк до 8 років. Йдеться про ситуації, коли особу, яка не підлягала мобілізації, все одно призвали на службу.

Мета змін — запобігти незаконному взяттю на облік, зокрема тих, хто не підлягає мобілізації відповідно до чинного законодавства. Законопроєкт наразі пропонують ухвалити за основу, після чого доопрацювати з урахуванням зауважень і винести на друге читання.

Що це означає для військовозобов'язаних

Нові санкції стосуються передусім посадовців ТЦК, а не самих громадян. Якщо людину незаконно взяли на облік, відповідальність має нести службова особа, яка допустила порушення.

Юристи радять зберігати документи, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від обліку, а в спірних ситуаціях — звертатися за роз'ясненням до адвоката або на гарячу лінію.

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