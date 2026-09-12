Панкейки з рикотою та лимоном виходять надзвичайно ніжними й пухкими, а головне — тісто замішується в одній мисці за лічені хвилини.

Рецепт млинців на молоці ми вже публікували — а панкейки з рикотою та лимоном готуються зовсім інакше. Завдяки великій кількості сиру вони виходять легкими, як хмаринка, і тануть у роті, а лимонна цедра додає свіжого аромату.

Цей рецепт зручний тим, що використовується весь контейнер рикоти, тож не доведеться думати, куди подіти залишки. Тісто замішується в одній мисці звичайним вінчиком — жодного міксера не потрібно.

Інгредієнти для панкейків з рикотою та лимоном

400 г рикоти (приблизно 1¼ склянки);

180 мл нежирної пахти або кефіру;

3 великі яйця;

2 ст. л. цукру;

155 г пшеничного борошна;

1 ст. л. розпушувача;

¼ ч. л. морської солі;

цедра 1 лимона;

оливкова або кокосова олія для смаження.

Як приготувати панкейки з рикотою та лимоном: покроково

У великій мисці збийте вінчиком яйця з цукром до однорідності.

Додайте рикоту, пахту (або кефір) і сіль, перемішайте до об'єднання інгредієнтів.

В окремій мисці просійте борошно з розпушувачем, потім вмішайте суху суміш у сирну масу.

Додайте цедру одного лимона і ще раз перемішайте. Якщо дати тісту відпочити 10–30 хвилин, панкейки стануть ще пухкішими.

Розігрійте велику сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні й розтопіть трохи олії.

Викладайте тісто ложкою — приблизно 2 ст. л. на один панкейк — і смажте по 2–3 хвилини з кожного боку. Перевертайте, коли на поверхні з'являються й залишаються відкритими бульбашки.

Повторюйте з рештою тіста, за потреби додаючи трохи олії.

Подавайте панкейки теплими зі сметаною, медом і свіжими ягодами або з кленовим сиропом. Залишки можна зберігати в холодильнику до 3 днів і розігрівати в тостері чи на сухій сковороді.

Раніше Politeka повідомляла, млинці більше не рватимуться: рецепт ідеального тіста.

Також Politeka писала, рецепт млинців на молоці з ягідним соусом: завдяки додатковому інгредієнту виходять тонкими та еластичними.

Як повідомляла Politeka, рецепт ніжних млинців на молоці: секрет тіста, яке не пристає до сковороди.