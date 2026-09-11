В Івано-Франківську облаштують хостел для ветеранів та родин військовослужбовців, які приїжджають до рідних на час лікування. Для цього місто придбало приміщення «Укрпошти» площею понад дві тисячі квадратних метрів у центрі.

Тимчасове житло в Івано-Франківській області для ветеранів облаштують у центрі Івано-Франківська — місто пристосує колишнє приміщення «Укрпошти» під хостел для захисників та родин військових. Про це міський голова Руслан Марцінків розповів у відеозверненні, повідомляє Фіртка.

За словами мера, у приміщенні планують створити хостел для ветеранів, а також для дружин і матерів військових, які приїжджають до своїх рідних у госпіталь чи обласну лікарню. Об'єкт розташований неподалік залізничного вокзалу.

«Це біля вокзалу, де ми хочемо зробити хостел для ветеранів, а також дружин або матерів, які приїжджають до солдатів у госпіталь, в обласну лікарню», — пояснив Марцінків.

Міський голова наголосив, що проблема з житлом особливо гостра для родин військових із важкими пораненнями, які тривалий час перебувають на лікуванні. «Це типова проблема, коли хлопець важкий, відірвало дві кінцівки, проходять операції, приїжджають дружини, приїжджають мами і нема де поселити», — зазначив він.

Місто вже має міжнародного партнера, який повністю відремонтує приміщення. Марцінків також подякував Юрію Гапончуку, який допоміг опрацювати варіант залучення міжнародної допомоги.

Приміщення місто придбало в «Укрпошти» за 20 мільйонів гривень. Його площа — понад дві тисячі квадратних метрів. За словами мера, компанія погодилася продати приміщення за відносно низькою ціною: «Я вважаю, що це досить хороша ціна і для такої справи це дуже важливо».

Хто зможе скористатися хостелом

Хостел розрахований насамперед на ветеранів, які приїжджають до Івано-Франківська на лікування чи реабілітацію, а також на дружин і матерів військовослужбовців, котрі супроводжують рідних під час перебування в госпіталі чи обласній лікарні. Точний механізм поселення та умови проживання у міськраді обіцяють оголосити додатково після завершення ремонту.

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