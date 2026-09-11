Дефіцит продуктів у Київській області може стати реальністю після того, як російський дрон уразив єдиний в Україні завод Reeva у Білій Церкві — підприємство тимчасово зупинило виробництво та відвантаження локшини, пюре й інших продуктів швидкого приготування.

Дефіцит продуктів у Київській області став реальним ризиком після російської атаки: 8 вересня ворожий безпілотник прямим влучанням уразив завод Reeva у Білій Церкві. Це був єдиний в Україні виробничий комплекс компанії з випуску продуктів швидкого приготування.

Як повідомляє пресслужба Reeva Ukraine, виробнича та складська інфраструктура підприємства зазнала суттєвих пошкоджень. Через це виробництво та відвантаження продукції із заводу тимчасово не здійснюються.

На заводі випускали локшину, вермішель, картопляне пюре швидкого приготування, сухі супи, приправи та соуси. Частина продукції йшла на внутрішній ринок, решта — на експорт. До 2022 року підприємство працювало під брендом «Роллтон», а нині входить до міжнародного холдингу Mareven Food Holdings.

За даними YouControl, у 2025 році виручка компанії становила 3,36 млрд грн, а чистий прибуток — 448,7 млн грн. Тож зупинка такого виробника здатна на якийсь час зменшити асортимент локшини та пюре швидкого приготування в магазинах.

«Наша команда продовжує працювати та робить усе можливе, щоб якнайшвидше впоратися з наслідками», — йдеться в повідомленні компанії. У Reeva додали, що всі співробітники цілі, а наразі фахівці оцінюють масштаб руйнувань і працюють над забезпеченням наявності продукції в магазинах. Робочі місця пообіцяли зберегти за можливості.

Що відомо про атаку

У ДСНС повідомили, що після удару безпілотників на підприємстві харчової промисловості виникла пожежа. Рятувальники працювали на місці всю ніч, а станом на ранок вогонь локалізували.

Атака на Reeva — не поодинокий випадок. Тижнем раніше росіяни вдарили по заводу Coca-Cola у Київській області, де пошкодили складські приміщення та спричинили пожежу. Також під удар потрапив один із найбільших фармацевтичних складів «Біокон» у Бориспільському районі — там, за даними ЗМІ, знищено значні запаси західних ліків.

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