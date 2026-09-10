Київська ОВА вдосконалює алгоритм допомоги жителям, які постраждали від ворожих атак. Щодня на об'єктах області працюють близько 400 фахівців і понад 100 одиниць техніки.

Гуманітарна допомога у Київській області отримає чіткий алгоритм реагування — Київська обласна військова адміністрація вдосконалює систему допомоги жителям, які постраждали внаслідок російських атак. Це питання обговорили на нараді під головуванням начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.

Після кожного ворожого удару одним із головних завдань є максимально швидке надання допомоги людям, які втратили житло, майно або опинилися у складних обставинах. До реагування залучені ДСНС, Національна поліція, місцева влада, державні структури, комунальні та соціальні служби.

Щодня на об'єктах Київщини працюють близько 400 фахівців і понад 100 одиниць техніки. Однак досвід війни показує, що ресурсів на місцях інколи недостатньо — особливо після масштабних атак, коли допомоги потребує одразу багато родин.

Додатково до допомоги готові долучатися волонтери та громадські організації. Водночас, як зазначив Тимур Ткаченко, часто вони не мають чіткого механізму взаємодії зі службами та інформації про те, де саме їхня допомога найбільш необхідна.

Для Київщини планують використати досвід, напрацьований раніше у Києві. До роботи запросили координаторку Катерину Рапуту, яка брала участь у створенні механізму взаємодії між державними структурами, місцевою владою та волонтерами.

Що зміниться для жителів області

Серед наступних кроків — підписання меморандуму про співпрацю, проведення навчань для представників громад та запровадження єдиних алгоритмів гуманітарного реагування на надзвичайні ситуації. Також готують доручення головам районних державних адміністрацій, громадам і профільним департаментам КОВА.

Головна мета змін — створити систему, за якої під час надзвичайної ситуації всі залучені служби та організації чітко знатимуть свої завдання. Тоді постраждалі жителі зможуть максимально оперативно отримати необхідну допомогу, а волонтери — швидко долучитися саме там, де вони потрібні.

Раніше Politeka повідомляла, хто може отримати виплати на проживання у Київській області.

Також Politeka розповідала, яку програму для ветеранів та їхніх родин запустили на Київщині.