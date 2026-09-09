Рецепт варення зі слив на зиму допоможе отримати насичений смак і зберегти форму акуратних часточок без магазинних загусників — знадобляться лише сливи, цукор та вода.

Сливове варення за 5 хвилин без багатогодинного варіння уже знайоме багатьом господиням, однак класичний рецепт варення зі слив на зиму дає зовсім інший результат — густу консистенцію та цілі напівпрозорі часточки.

Для приготування знадобляться лише три складники: 1 кг слив сорту «Угорка», 800 г цукру та 100 мл води. Цієї порції вистачить на дві банки об'ємом по 0,5 літра.

Про рецепт варення зі слив на зиму розповіла фудблогерка katarina movchan в Instagram. Вона радить обирати саме стиглі угорки: вони щільні, добре тримають форму під час варіння та дають насичений темно-бордовий колір.

Як зварити сливове варення покроково

Сливи ретельно промийте, розріжте кожну навпіл і видаліть кісточки. Великі плоди можна поділити на чверті.

У каструлю з товстим дном всипте цукор, влийте воду та зваріть легкий сироп на невеликому вогні, доки цукор повністю не розчиниться. Потім викладіть підготовлені часточки в гарячий сироп, обережно перемішайте та залиште настоюватися на 4–6 годин.

Поставте каструлю на повільний вогонь, доведіть до кипіння й варіть 10–15 хвилин, знімаючи піну. Далі дайте варенню повністю охолонути — ще 6–8 годин.

Нагрівання та варіння повторіть ще 1–2 рази. Під час останнього кип'ятіть масу близько 15 хвилин, поки сироп не стане помірно густим, а часточки — напівпрозорими.

Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки, герметично закатайте кришками та укутайте рушником до повного охолодження. Зберігайте закрутки в темному прохолодному місці.

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