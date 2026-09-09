Курячі яйця в українських супермаркетах ніяк не зупиняться в ціні: ритейлери піднімають вартість через ринкову ситуацію, логістику та осіннє зниження пропозиції. Порівнюємо, скільки зараз коштує упаковка в різних мережах.

Ціни на продукти в Україні активно зростають, і курячі яйця — серед лідерів подорожчання. Як повідомляє Новини.LIVE, у вівторок, 8 вересня, мережі супермаркетів знову переписали цінники: навіть знижки не допомагають стримати вартість затребуваного продукту, яку тягнуть угору ринкова ситуація та проблеми з логістикою.

Скільки в середньому коштує упаковка яєць

За даними Мінфіну, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 коливається в діапазоні 65,15–69,25 гривні. Індекс споживчих цін уперше за останні місяці перевищив 100% і сягнув 108,72% — тобто продукт подорожчав на 8,72%.

Висхідну тенденцію добре видно в супермаркетах. Моніторинг офіційних інтернет-магазинів популярних мереж показав, скільки мінімально доведеться заплатити за упаковку яєць. Для порівняння взяли ціни, що діяли п'ятьма днями раніше — 3 вересня:

Варус — 51,90 грн (зі знижкою — 46,90 грн);

Ашан — 54,90 грн;

Сільпо — 59,94 грн (було 54,99 грн);

МегаМаркет — 60,50 грн;

Новус — 60,59 грн (було 55,99 грн);

Метро — 61 грн;

Фора — 65,90 грн (було 56,99 грн);

АТБ — 68,50 грн (було 62,40 грн).

Чи подорожчають інші продукти

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ пояснив, що витрати на пальне сягають 40% у структурі собівартості окремих товарів. Якщо логістика подорожчає на 30–40% найближчим часом, ціни на базові продукти можуть у середньому піднятися на 10–15%.

Чи варто робити запаси

Панікувати та скуповувати борошно, макарони чи крупи не варто: це допоможе зекономити максимум кілька десятків гривень. За словами Куща, дефіцит буде епізодичним і ситуативним, продукти з'являтимуться на полицях — знаходитимуться нові транспортні коридори.

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