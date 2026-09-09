У Міністерстві оборони пояснили, скільки діє висновок військово-лікарської комісії та коли військовозобов'язаного можуть законно направити на повторне обстеження.

Мобілізація в Україні та проходження ВЛК знову нагадують про строки — у Міністерстві оборони пояснили, скільки діє висновок військово-лікарської комісії та коли військовозобов'язаного можуть законно направити на повторне обстеження.

Про це повідомили в Міноборони України, передає Новини.LIVE. Військовозобов'язані оновлюють дані про стан здоров'я кожні 12 місяців, а базовий медогляд нині займає до шести днів.

Скільки діє висновок ВЛК

В умовах воєнного стану рішення військово-лікарської комісії про придатність громадянина до служби зберігає чинність рівно один рік. Відповідно, інформація в державному реєстрі "Оберіг" та мобільному застосунку "Резерв+" автоматично втрачає актуальність через 12 місяців після відвідування лікарів.

Наприклад, якщо військовозобов'язаний отримав висновок у вересні 2025 року, то вже у вересні 2026-го його можуть повністю законно направити на повторну ВЛК для оновлення даних. Чекати саме цього строку не обов'язково, якщо людина перенесла операцію або їй діагностували нове тяжке захворювання — вона має повне право ініціювати проходження комісії достроково.

Скільки триває проходження ВЛК

Сама процедура медкомісії має чіткі часові обмеження. Якщо скарг на самопочуття немає і медичних довідок про хронічні захворювання не подано, лікарі обмежуються базовим оглядом і стандартними аналізами — комісія фіксує лише поточний стан здоров'я. Такий базовий огляд не може тривати довше шести днів.

Якщо ж фахівці побачать потребу в глибшому обстеженні, строк проходження ВЛК продовжується. Направлення на додаткові інструментальні чи лабораторні дослідження в умовах стаціонару або консультації вузькопрофільних спеціалістів збільшує загальний термін комісії максимум до 14 днів з моменту видачі такого направлення.

Коли йти на повторну ВЛК

Окремі правила діють для тих, хто отримав статус непридатності до військової служби. Якщо у довідці вказано необхідність повторного огляду через 6–12 місяців, фахівці радять приходити на нову комісію заздалегідь — приблизно за три-чотири тижні до дати, коли спливає термін дії документа.

Ті, кого визнали повністю непридатними та офіційно виключили з військового обліку, остаточно звільняються від медичних оглядів — повторний огляд для них більше не проводиться.

Що робити, якщо є відстрочка

Якщо людина вже має офіційно оформлену відстрочку, направляти її на військово-лікарську комісію роботодавцям суворо заборонено. Поки діє відстрочка, жодних медичних оглядів бути не може. Якщо начальник або кадрова служба наполягають на проходженні ВЛК, такі вимоги є абсолютно незаконними.

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