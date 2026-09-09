В Министерстве обороны объяснили, сколько действует заключение военно-врачебной комиссии и когда военнообязанного могут законно направить на повторное обследование.

Мобилизация в Украине и прохождение ВЛК снова напоминают о сроках — в Министерстве обороны объяснили, сколько действует заключение военно-врачебной комиссии и когда военнообязанного могут законно отправить на повторное обследование.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает Новини.LIVE. Военнообязанные обновляют данные о состоянии здоровья каждые 12 месяцев, а базовый медосмотр сейчас занимает до шести дней.

Сколько действует заключение ВЛК

В условиях военного положения решение военно-врачебной комиссии о годности гражданина к службе сохраняет силу ровно один год. Соответственно, информация в государственном реестре "Оберіг" и мобильном приложении "Резерв+" автоматически теряет актуальность через 12 месяцев после посещения врачей.

Например, если военнообязанный получил заключение в сентябре 2025 года, то уже в сентябре 2026-го его могут совершенно законно направить на повторную ВЛК для обновления данных. Ждать именно этого срока не обязательно, если человек перенес операцию или ему диагностировали новое тяжелое заболевание — он имеет полное право инициировать прохождение комиссии досрочно.

Сколько длится прохождение ВЛК

Сама процедура медкомиссии имеет четкие временные ограничения. Если жалоб на самочувствие нет и медицинских справок о хронических заболеваниях не подано, врачи ограничиваются базовым осмотром и стандартными анализами — комиссия фиксирует лишь текущее состояние здоровья. Такой базовый осмотр не может длиться дольше шести дней.

Если же специалисты увидят необходимость в более глубоком обследовании, срок прохождения ВЛК продлевается. Направление на дополнительные инструментальные или лабораторные исследования в условиях стационара или консультации узкопрофильных специалистов увеличивает общий срок комиссии максимум до 14 дней с момента выдачи такого направления.

Когда идти на повторную ВЛК

Отдельные правила действуют для тех, кто получил статус негодности к военной службе. Если в справке указана необходимость повторного осмотра через 6–12 месяцев, специалисты советуют приходить на новую комиссию заранее — примерно за три-четыре недели до даты истечения срока действия документа.

Те, кого признали полностью негодными и официально исключили из воинского учета, окончательно освобождаются от медицинских осмотров — повторный осмотр для них больше не проводится.

Что делать, если есть отсрочка

Если у человека уже официально оформлена отсрочка, направлять его на военно-врачебную комиссию работодателям строго запрещено. Пока действует отсрочка, никаких медосмотров быть не может. Если начальник или кадровая служба настаивают на прохождении ВЛК, такие требования являются абсолютно незаконными.

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