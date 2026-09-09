Тарифы на газ для украинцев могут снова пересмотреть — правительство и профильные ведомства обсуждают новую модель формирования цен для населения. Повышение платежей за кубометр может произойти уже в ближайшие месяцы.

Как сообщает «Первый бизнесовый», дискуссия касается как базовой цены ресурса, так и подходов к годовым контрактам. Главная причина пересмотра — рост расходов на закупку газа на фоне колебаний на европейских хабах и увеличение затрат на транспортировку и распределение. Поставщики подчеркивают: нынешняя цена не полностью отражает реальную себестоимость ресурса.

Пока же для большинства украинцев цена зафиксирована. Около 98% бытовых потребителей — более 12 миллионов домохозяйств — являются клиентами «Нафтогаза» и платят 7,96 грн за кубометр по годовому тарифному плану «Фиксированный». Эта цена действует как минимум до 30 апреля 2027 года, то есть весь текущий отопительный сезон.

газ, газовый котел

Другие поставщики в сентябре предлагают годовые тарифы от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Например, «Тернопольоблгаз сбыт» держит 7,96 грн, «Прикарпат Энерго Трейд» — 7,98 грн, «Галнафтогаз»/«ОККО Контракт» — 7,99 грн, «Львовэнергосбыт» — 8,20 грн, а YASNO в Киеве и Днепре — 8,46 грн. Самый дорогой годовой тариф — 9,99 грн у «СветлоГаз». Месячные же предложения колеблются от 8,46 до 26,99 грн за кубометр.

По нынешнему тарифу 7,96 грн платеж зависит от объема: за 10 кубометров придется отдать 79,60 грн, за 50 — 398 грн, за 100 — 796 грн, а за 200 кубометров — 1 592 грн. И это только стоимость самого газа: плата за распределение («доставку») начисляется отдельно оператором газораспределительных сетей.

Что может измениться и как не переплатить

В регуляторе уверяют, что любые изменения будут поэтапными и прогнозируемыми, чтобы избежать резкой нагрузки на домохозяйства. Рассматривается обновление годовых тарифов, которые могут стать более гибкими и зависеть от рыночных условий. Одновременно обсуждают усиление адресной поддержки уязвимых категорий, чтобы компенсировать возможный рост платежей.

Поставщик не вправе сам перевести клиента с годового тарифа на более дорогой месячный — смена плана возможна только с участием потребителя. Чтобы не платить по прогнозным показателям, ежемесячно передавайте фактические данные счетчика своему оператору ГРМ. Итоговая сумма в платежке зависит именно от реально потребленного объема: с началом отопительного сезона дома с газовыми котлами потребляют больше, поэтому платеж может вырасти даже без повышения цены за кубометр.

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