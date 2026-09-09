Правительство и регулятор обсуждают новую модель тарифов на газ для населения, поэтому плату за кубометр могут повысить уже в ближайшие месяцы.

Тарифы на газ для украинцев могут снова пересмотреть — правительство и профильные ведомства обсуждают новую модель формирования цен для населения. Повышение платежей за кубометр может произойти уже в ближайшие месяцы.

Как сообщает «Первый бизнесовый», дискуссия касается как базовой цены ресурса, так и подходов к годовым контрактам. Главная причина пересмотра — рост расходов на закупку газа на фоне колебаний на европейских хабах и увеличение затрат на транспортировку и распределение. Поставщики подчеркивают: нынешняя цена не полностью отражает реальную себестоимость ресурса.

Пока же для большинства украинцев цена зафиксирована. Около 98% бытовых потребителей — более 12 миллионов домохозяйств — являются клиентами «Нафтогаза» и платят 7,96 грн за кубометр по годовому тарифному плану «Фиксированный». Эта цена действует как минимум до 30 апреля 2027 года, то есть весь текущий отопительный сезон.

Другие поставщики в сентябре предлагают годовые тарифы от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Например, «Тернопольоблгаз сбыт» держит 7,96 грн, «Прикарпат Энерго Трейд» — 7,98 грн, «Галнафтогаз»/«ОККО Контракт» — 7,99 грн, «Львовэнергосбыт» — 8,20 грн, а YASNO в Киеве и Днепре — 8,46 грн. Самый дорогой годовой тариф — 9,99 грн у «СветлоГаз». Месячные же предложения колеблются от 8,46 до 26,99 грн за кубометр.

По нынешнему тарифу 7,96 грн платеж зависит от объема: за 10 кубометров придется отдать 79,60 грн, за 50 — 398 грн, за 100 — 796 грн, а за 200 кубометров — 1 592 грн. И это только стоимость самого газа: плата за распределение («доставку») начисляется отдельно оператором газораспределительных сетей.

Что может измениться и как не переплатить

В регуляторе уверяют, что любые изменения будут поэтапными и прогнозируемыми, чтобы избежать резкой нагрузки на домохозяйства. Рассматривается обновление годовых тарифов, которые могут стать более гибкими и зависеть от рыночных условий. Одновременно обсуждают усиление адресной поддержки уязвимых категорий, чтобы компенсировать возможный рост платежей.

Поставщик не вправе сам перевести клиента с годового тарифа на более дорогой месячный — смена плана возможна только с участием потребителя. Чтобы не платить по прогнозным показателям, ежемесячно передавайте фактические данные счетчика своему оператору ГРМ. Итоговая сумма в платежке зависит именно от реально потребленного объема: с началом отопительного сезона дома с газовыми котлами потребляют больше, поэтому платеж может вырасти даже без повышения цены за кубометр.

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