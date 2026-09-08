Забронированным работникам могут вручать повестки, и это не всегда означает будущую мобилизацию. Адвокат Елена Воронкова объяснила, зачем вызывают в ТЦК и СП и как действовать в такой ситуации.

Мобилизация и бронирование в Украине на практике пересекаются чаще, чем кажется — забронированным работникам могут вручать повестки, и это не всегда означает призыв. Адвокат Елена Воронкова в комментарии для «Факты ICTV» объяснила, почему так происходит и как действовать.

В начале августа в Украине снова продлили военное положение и общую мобилизацию — сейчас до 31 октября 2026 года. Закон запрещает призывать граждан с отсрочкой, однако на местах бывают случаи, когда из-за правовой коллизии или незнания нюансов забронированных направляют на военно-врачебную комиссию, а затем — в боевые части.

Бронирование — это временная отсрочка от призыва для работников органов власти, предприятий с мобилизационными заданиями и критически важных структур. Однако оно не отменяет обязанностей перед государством в рамках законодательства о воинском учете.

«Бронирование фактически лишь временно ограничивает возможность призыва конкретного лица, но не отменяет его обязанностей перед государством», — объясняет адвокат. Поэтому вызов в ТЦК и СП для забронированного не всегда означает призыв: чаще всего речь идет об уточнении персональных или учетных данных, проверке информации или обновлении документов. Отдельно повестку могут вручить для прохождения ВВК, особенно если ранее человек имел статус ограниченно годного.

Что делать забронированному после получения повестки

Следует явиться в ТЦК в указанное время с документами, подтверждающими статус забронированного, — наличие бронирования временно закрывает вопрос призыва. В то же время сам факт подачи документов на бронирование не дает отсрочки: решение должно быть принято, а лицо переведено на специальный воинский учет до момента призыва.

Пример из практики: Кировоградский окружной админсуд отказал работнику следственного изолятора, которого мобилизовали в день подачи документов на бронирование. Документы учреждение передало 3 марта, но решение о бронировании на момент призыва так и не приняли, поэтому суд признал действия ТЦК законными.

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