Грибной суп — это ароматное, сытное и по-настоящему уютное блюдо, которое особенно вкусно в прохладную пору. Этот рецепт готовится из простых продуктов, а легкая кремовая основа делает суп нежным и при этом не тяжелым.

Грибной крем-суп мы уже публиковали — а грибной суп с картофелем готовится совсем иначе: здесь грибы обжариваются отдельно, а сливочная основа делает блюдо нежным, но не таким густым, как крем.

Этот грибной суп — настоящая comfort-еда: наваристый бульон, нежная картошка, ароматные обжаренные грибы и легкий сливочный вкус. Готовится он примерно за 35 минут из доступных ингредиентов.

Ингредиенты для грибного супа

4–5 средних картофелин, очищенных и нарезанных кубиками

450 г свежих грибов (например шампиньонов), нарезанных ломтиками

240 мл сливок 10% или смеси молока со сливками

2 большие моркови, нарезанные кружочками

полстакана нарезанного зеленого лука (свежего или замороженного)

1,4 л куриного бульона

4 ст. л. муки (примерно 30 г)

3 ст. л. сливочного масла (примерно 45 г)

2 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. нарезанного укропа (свежего, сушеного или замороженного) + еще немного для подачи

1 лавровый лист

1 ч. л. соли (добавьте больше в конце по вкусу)

1/8 ч. л. молотого черного перца

Как приготовить грибной суп: пошагово

1. В большой кастрюле для супа на среднем огне растопите 3 ст. л. сливочного масла. Добавьте морковь и зеленый лук и пассеруйте около 5 минут.

2. Влейте 1,4 л куриного бульона. Приправьте солью, перцем, 2 ч. л. укропа и добавьте лавровый лист.

3. Добавьте нарезанный картофель, накройте крышкой и варите 15–20 минут. Картофель должен быть твердым, но готовым.

4. В большой сковороде на средне-сильном огне разогрейте 2 ст. л. оливкового масла. Добавьте грибы и обжаривайте 5–7 минут, пока они слегка не подрумянятся. Переложите грибы в кастрюлю с супом.

5. В отдельной миске смешайте сливки и 4 ст. л. муки до однородности. Медленно влейте смесь в суп, помешивая, и доведите до легкого кипения. Суп загустеет.

Перед подачей посыпьте каждую тарелку нарезанным укропом — так грибной суп выглядит еще аппетитнее. Хотите более легкий вариант — замените сливочное масло оливковым или пропустите шаг со сливками и мукой и подавайте суп со сметаной.

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