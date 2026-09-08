Крупнейший украинский оператор связи полностью завершил переход с 3G на LTE: более 1 млн абонентов уже на 4G, а освободившийся частотный ресурс направлен на ускорение сети.

Киевстар обновил правила обслуживания абонентов — а теперь объявил и о технологическом переходе: крупнейший украинский мобильный оператор полностью завершил использование сети третьего поколения (3G) и направил освободившийся частотный ресурс на развитие LTE. Об этом компания сообщила в понедельник, 7 сентября.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление оператора, в результате вывода 3G из массовой эксплуатации более 1 млн абонентов перешли на 4G. Доступный для 4G ресурс увеличился на 25%, что повысило скорость и стабильность мобильных сервисов.

Поэтапное сворачивание 3G компания начала еще в 2023 году и постепенно охватила все регионы Украины. Одним из главных результатов стало перераспределение 20 МГц в диапазоне 2100 МГц в пользу 4G — именно на этих частотах теперь работает более быстрая LTE-связь.

Как выросла скорость мобильного интернета

По данным оператора, благодаря перераспределению частот скорость передачи данных в сети выросла на 20–40% в зависимости от локации. А с 2022 по 2026 год "Киевстар" зафиксировал рост средней скорости мобильного интернета более чем вдвое.

По состоянию на август 2026 года средняя скорость загрузки данных в сети составляла почти 100 Мбит/с, а в крупных городах этот показатель был еще выше. То есть стриминг видео, видеозвонки и работа с тяжелыми приложениями теперь происходят заметно быстрее.

Где уже отключили 3G

Последний крупный этап отключения 3G состоялся с 18 августа. Технологию полностью заменили на 4G в ряде населенных пунктов Днепропетровской области (Кривой Рог и Криворожский район), Ивано-Франковской (Городенка, Долина, Снятын, Верховинский, Ивано-Франковский и Калушский районы) и Хмельницкой (Дунаевцы, Красилов, Нетешин, Полонное, Староконстантинов, Хмельницкий, Каменец-Подольский и Шепетовский районы).

Для кого 3G еще временно работает

В компании уточнили, что для части B2B-клиентов технология 3G временно сохранится локально — из-за особенностей расположения оборудования. При этом их переход на 4G планируют завершить в ближайшее время.

Что делать, если телефон до сих пор «ловит» только 3G

Если смартфон после отключения 3G перестал подключаться к интернету или сеть стала медленнее, стоит проверить, поддерживает ли устройство 4G/LTE. Для этого достаточно заглянуть в настройки «Мобильная сеть» — в списке должен быть режим 4G/LTE. В очень старых телефонах, которые поддерживают только 3G, придется заменить устройство, а если речь о SIM-карте старого образца — бесплатно обменять ее на USIM в ближайшем магазине оператора.

Похожим путем идут и конкуренты: оператор lifecell еще с 3 сентября завершает работу сети 3G в ряде населенных пунктов 17 областей Украины, переводя соответствующие регионы на технологию 4G/LTE. Украинский телеком-рынок окончательно прощается с третьим поколением связи.

Ранее Politeka сообщала, Киевстар снизил цены на тарифы: как воспользоваться новым предложением.

Также Politeka сообщала, как узнать тариф Киевстар: оператор назвал все доступные способы проверки.