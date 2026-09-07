Простые рецепты домашних закусок всегда выручают, когда хочется вкусного без лишних трат. Домашний плавленый сыр, рецепт которого держится на нескольких доступных продуктах, получается нежным и кремовым: его легко намазывать на хлеб, а на приготовление нужно около 20 минут.
Главный секрет — правильно расплавить сырную массу, чтобы она стала гладкой, а не зернистой, поэтому смесь перебивают блендером еще до нагревания.
Почему сыр становится гладким, а не комковатым
В сырной основе работает не только нагревание. Плавление и эмульгирование помогают соединить жировую и белковую части в стабильную массу, поэтому сыр хорошо держит форму, но остается мягким. Во время приготовления его постоянно помешивают на умеренном огне, чтобы масса не приставала ко дну.
Ингредиенты
- 500 г кисломолочного творога;
- 100 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка соды;
- 1,5 чайной ложки соли;
- 100–120 г балыковой колбасы.
Балыковую колбасу по желанию можно заменить укропом, сушеными травами или мелко нарезанными вялеными томатами.
Как приготовить домашний плавленый сыр
Кисломолочный творог переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте растопленное сливочное масло, яйца, соду и соль. Перебейте погружным блендером до максимально однородной консистенции, после чего поставьте кастрюлю на умеренный огонь и постоянно помешивайте.
Примерно через 5–7 минут сыр начнет плавиться и превращаться в гладкую массу. Когда он полностью расплавится, снимите кастрюлю с огня, а если остались комочки — еще раз перебейте массу блендером.
Балыковую колбасу очень мелко нарежьте и добавьте к горячему сыру, перемешайте. Готовую массу переложите в чистую емкость, дайте остыть и поставьте в холодильник на 1–2 часа, чтобы сыр загустел.
Как подавать
Готовый домашний плавленый сыр намазывают на хлеб, тосты или хрустящие гренки. Он также подходит как начинка для бутербродов или дополнение к простым домашним закускам.
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