Домашний плавленый сыр, рецепт которого мы подготовили, получается нежным и кремовым — его легко намазывать на хлеб, а готовится он примерно за 20 минут из простых продуктов.

Простые рецепты домашних закусок всегда выручают, когда хочется вкусного без лишних трат. Домашний плавленый сыр, рецепт которого держится на нескольких доступных продуктах, получается нежным и кремовым: его легко намазывать на хлеб, а на приготовление нужно около 20 минут.

Главный секрет — правильно расплавить сырную массу, чтобы она стала гладкой, а не зернистой, поэтому смесь перебивают блендером еще до нагревания.

Почему сыр становится гладким, а не комковатым

В сырной основе работает не только нагревание. Плавление и эмульгирование помогают соединить жировую и белковую части в стабильную массу, поэтому сыр хорошо держит форму, но остается мягким. Во время приготовления его постоянно помешивают на умеренном огне, чтобы масса не приставала ко дну.

Ингредиенты

500 г кисломолочного творога;

100 г сливочного масла;

2 яйца;

1 чайная ложка соды;

1,5 чайной ложки соли;

100–120 г балыковой колбасы.

Балыковую колбасу по желанию можно заменить укропом, сушеными травами или мелко нарезанными вялеными томатами.

Как приготовить домашний плавленый сыр

Кисломолочный творог переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте растопленное сливочное масло, яйца, соду и соль. Перебейте погружным блендером до максимально однородной консистенции, после чего поставьте кастрюлю на умеренный огонь и постоянно помешивайте.

Примерно через 5–7 минут сыр начнет плавиться и превращаться в гладкую массу. Когда он полностью расплавится, снимите кастрюлю с огня, а если остались комочки — еще раз перебейте массу блендером.

Балыковую колбасу очень мелко нарежьте и добавьте к горячему сыру, перемешайте. Готовую массу переложите в чистую емкость, дайте остыть и поставьте в холодильник на 1–2 часа, чтобы сыр загустел.

Как подавать

Готовый домашний плавленый сыр намазывают на хлеб, тосты или хрустящие гренки. Он также подходит как начинка для бутербродов или дополнение к простым домашним закускам.

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