Ленивые хачапури, рецепт которых занимает всего 15 минут, — спасение, когда хочется горячей сырной выпечки, но нет времени долго замешивать и раскатывать тесто. Вся основа смешивается в одной миске, а лепешка жарится на обычной сковороде под крышкой.

Рецепт хачапури за 15 минут — не единственный быстрый способ приготовить сырную выпечку, однако ленивые хачапури готовятся ещё проще: раскатывать тесто вовсе не нужно.

Вся основа замешивается в одной миске за несколько минут, а само блюдо выпекается прямо на обычной сковороде под крышкой.

Ингредиенты для ленивых хачапури

На две порции понадобятся простые продукты, которые обычно есть дома: 6 столовых ложек муки, 1 яйцо, 250 миллилитров молока, 200 граммов сыра сулугуни и соль по вкусу.

Пошаговое приготовление

Сыр натирают на средней или крупной тёрке. В глубокую миску вливают молоко, добавляют яйцо и щепотку соли и слегка взбивают венчиком или вилкой до однородности.

Затем постепенно всыпают просеянную муку и перемешивают, чтобы не осталось комочков. По консистенции тесто должно напоминать жидкую сметану или тесто для оладий. После этого добавляют весь натёртый сыр и хорошо вымешивают ложкой.

Сколько жарить хачапури на сковороде

Разогревают сковороду с антипригарным покрытием, смазывают её тонким слоем растительного масла и выливают сырную массу, разравнивая поверхность лопаткой. Жарят на умеренном огне под крышкой 4–5 минут, пока низ не подрумянится, а верх полностью не «схватится».

Затем лепёшку аккуратно переворачивают широкой лопаткой на другую сторону и готовят ещё 2–3 минуты уже без крышки — до золотистой корочки. Всего на весь процесс уходит около 15 минут.

Ранее Politeka сообщала, рецепт хачапури с яичным желтком.

Также Politeka сообщала, рецепт куриной лазаньи со шпинатом.