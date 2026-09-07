Рецепт хачапури за 15 минут — не единственный быстрый способ приготовить сырную выпечку, однако ленивые хачапури готовятся ещё проще: раскатывать тесто вовсе не нужно.
Вся основа замешивается в одной миске за несколько минут, а само блюдо выпекается прямо на обычной сковороде под крышкой.
Ингредиенты для ленивых хачапури
На две порции понадобятся простые продукты, которые обычно есть дома: 6 столовых ложек муки, 1 яйцо, 250 миллилитров молока, 200 граммов сыра сулугуни и соль по вкусу.
Пошаговое приготовление
Сыр натирают на средней или крупной тёрке. В глубокую миску вливают молоко, добавляют яйцо и щепотку соли и слегка взбивают венчиком или вилкой до однородности.
Затем постепенно всыпают просеянную муку и перемешивают, чтобы не осталось комочков. По консистенции тесто должно напоминать жидкую сметану или тесто для оладий. После этого добавляют весь натёртый сыр и хорошо вымешивают ложкой.
Сколько жарить хачапури на сковороде
Разогревают сковороду с антипригарным покрытием, смазывают её тонким слоем растительного масла и выливают сырную массу, разравнивая поверхность лопаткой. Жарят на умеренном огне под крышкой 4–5 минут, пока низ не подрумянится, а верх полностью не «схватится».
Затем лепёшку аккуратно переворачивают широкой лопаткой на другую сторону и готовят ещё 2–3 минуты уже без крышки — до золотистой корочки. Всего на весь процесс уходит около 15 минут.
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