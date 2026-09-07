Пенсию можно увеличить, даже если она уже назначена: для этого достаточно подать одно заявление в Пенсионный фонд и попросить исключить из расчета «невыгодные» месяцы.

Пенсионные выплаты в Украине могут быть больше, чем посчитал Пенсионный фонд. Многие пенсионеры даже не догадываются, что имеют право повлиять на расчет своей пенсии.

Пенсионный фонд не всегда выбирает самый выгодный вариант. В расчет заработка иногда попадают месяцы с низкими коэффициентами зарплаты, которые «тянут» выплату вниз. Такие периоды можно исключить — специалисты называют это оптимизацией заработка.

Сколько месяцев можно исключить

По закону разрешено исключить не более 60 календарных месяцев. При этом эти месяцы должны составлять не более 10 процентов страхового стажа, учтенного в одинарном размере, а после исключения для расчета пенсии должно остаться не менее 60 месяцев.

Например, при стаже 32 года и 7 месяцев (391 месяц) можно убрать из расчета до 39 месяцев. Если же дополнительно засчитать учебу и уход за ребенком, стаж вырастет до 37 лет и 7 месяцев (451 месяц) — и тогда исключить можно уже до 45 месяцев.

Можно ли выбрать месяцы самостоятельно

Да, закон разрешает пенсионеру самому определить, какие именно месяцы не учитывать, даже если между ними есть перерывы. Для этого подают письменное заявление о перерасчете пенсии и указывают конкретные периоды.

Учеба и уход за ребенком

В страховой стаж засчитывают дневное обучение, которое происходило до 1 января 2004 года. Если в дипломе нет точной даты поступления, понадобится справка из учебного заведения или архива, где указаны форма и полный период обучения.

Также в стаж засчитывают отпуск в связи с беременностью и родами с 1 января 2004 года до 30 июня 2013 года включительно, а также отпуск по уходу за ребенком до шести лет с 1 января 2004 года. Если эти периоды не засчитали, их можно отстоять, подав заявление в ПФУ со ссылкой на нормы законодательства.

Как подать заявление

Сначала попросите в Пенсионном фонде детальный расчет пенсии с указанием коэффициента заработка за каждый месяц. Так вы проверите, какие периоды уже исключены и действительно ли ваш вариант увеличит выплату. Затем подайте письменное заявление о перерасчете и укажите месяцы, которые не нужно учитывать.

Об этом механизме ранее рассказывало издание «На пенсии», объясняя на примере читательницы Людмилы Гуляевой, которой досрочно назначили пенсию как матери ребенка с инвалидностью, но не засчитали дневное обучение и три месяца отпуска по уходу за ребенком.

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