Ошибка или неточность в трудовой книжке может стоить украинцам части страхового стажа, а вместе с ним — и пенсии. В Пенсионном фонде объяснили, какие периоды работы не засчитывают и как вернуть неучтенный стаж.

Пенсия без необходимого стажа может оставить человека без выплат, и далеко не всегда причина — недостаток отработанных лет. Иногда отдельные периоды работы просто не попадают в страховой стаж из-за ошибки в документах. В Пенсионном фонде объяснили, когда это происходит и как исправить ситуацию.

Почему период работы могут не засчитать

Период страхового стажа не засчитают, если в трудовой книжке есть ошибка, если за определенный период нет уплаты страховых взносов или работодатель уплатил взносы за неполный месяц.

«В таком случае месяц не засчитывается или засчитывается только за то количество дней, за которое произведена уплата», — пояснили в Пенсионном фонде.

Как вернуть неучтенный стаж

Чтобы соответствующий период засчитали, нужно обратиться к работодателю, чтобы он исправил ошибки или подал уточненную отчетность. Если предприятие уже прекратило деятельность, придется идти в архивное учреждение или к его правопреемнику.

Похожий порядок действует и для документов об образовании. В таком случае обращаются в соответствующее учебное заведение, а если оно на временно оккупированной территории — в Министерство образования и науки.

Что проверить еще до выхода на пенсию

Специалисты советуют не ждать пенсионного возраста, а заранее сверить записи в трудовой книжке с данными Пенсионного фонда. Обнаруженное расхождение проще исправить, пока предприятие еще работает, а документы под рукой.

Напомним: выйти на пенсию в 60 лет могут не все. Законодательство четко разграничивает требования к страховому стажу для выхода на заслуженный отдых в 60, 63 или 65 лет.

Как сообщала Politeka, пенсия в 60 лет: меньше 33 лет стажа — придется ждать до 63 или 65.