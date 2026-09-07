Куриная лазанья со шпинатом и артишоками готовится в виде аккуратных рулетиков, которые удобно подавать порционно. Молочный соус делает начинку нежной, а запекание под сыром — особенно сочным.

Сочную лазанью мы уже публиковали — а куриная лазанья со шпинатом и артишоками готовится совсем иначе: листы пасты не выкладывают слоями, а сворачивают в рулетики. Порционная подача, нежный молочный соус и добавленные артишоки делают это блюдо лёгким и одновременно насыщенным.

Ингредиенты для куриной лазаньи

На 12 рулетиков понадобятся:

12 листов лазаньи;

примерно 300 г отварной курицы (измельчённой);

примерно 350 г сердцевин артишоков (хорошо отцеженных и нарезанных);

примерно 80 г свежего шпината (нарезанного);

2 зубчика чеснока;

1 средняя луковица;

3 столовые ложки муки;

480 мл молока;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки молотого чёрного перца;

480 мл томатного соуса;

примерно 200 г тёртой моцареллы;

1 столовая ложка оливкового масла.

Как приготовить куриную лазанью: пошагово

Шаг 1. Отварите листы лазаньи до состояния аль денте, как указано на упаковке. Откиньте на дуршлаг, аккуратно выложите листы на пергамент и накройте полотенцем, чтобы они не пересыхали.

Шаг 2. Разогрейте большую сковороду на среднем огне и смажьте маслом. Добавьте измельчённые чеснок и лук, обжаривайте 3–4 минуты. Всыпьте муку и перемешайте, чтобы она полностью соединилась с овощами.

Шаг 3. Влейте молоко, добавьте соль и перец, хорошо перемешайте и доведите до лёгкого кипения. Уменьшите огонь и варите ещё примерно 1 минуту, помешивая, пока соус не загустеет.

Шаг 4. Добавьте сердцевины артишоков и курицу, перемешайте. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите соус 2–3 минуты без крышки, часто помешивая. Выключите огонь, добавьте шпинат и перемешайте, чтобы он стал мягким.

Шаг 5. Разогрейте духовку до 175–180 °C. Равномерно распределите 1 стакан томатного соуса по дну большой формы для запекания.

Шаг 6. На один край каждого листа лазаньи выложите примерно по 80 мл начинки и посыпьте 1 столовой ложкой тёртой моцареллы. Начиная со стороны с начинкой, аккуратно сверните рулетик и выложите в форму швом вниз плотно друг к другу.

Шаг 7. Сверху равномерно вылейте оставшийся томатный соус и посыпьте оставшимся сыром.

Шаг 8. Запекайте без крышки примерно 30 минут. Затем достаньте, накройте и оставьте на 10 минут — так соус загустеет, а рулетики будут лучше держать форму.

Подавайте рулетики горячими с зелёным салатом, запечёнными овощами или хрустящим хлебом. Блюдо можно собрать заранее и хранить в холодильнике до 2 дней, а в морозилке — до 3 месяцев; перед запеканием дайте форме постоять 30 минут при комнатной температуре и увеличьте время на 10–15 минут.

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