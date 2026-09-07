Пенсию в Украине могут временно приостановить, если человек не получал её шесть месяцев подряд или не прошёл обязательную физическую идентификацию. Деньги при этом не теряются — Пенсионный фонд возвращает накопленные выплаты в полном объёме после устранения причины.

Пенсионные выплаты в Украине не всегда поступают автоматически — Пенсионный фонд имеет законные основания временно приостановить пенсию, и тогда человек может на несколько недель остаться без денег.

Об основаниях для прекращения выплат и порядке их возобновления рассказал «Юридичний порадник для ВПО». В подавляющем большинстве случаев пенсию возобновляют после выполнения необходимых условий — навсегда деньги не исчезают.

Когда пенсию могут остановить

Первое основание — пенсионер не получал деньги шесть месяцев подряд. Это правило содержит статья 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Проблема возникает, например, если человек длительное время не забирает выплаты в почтовом отделении. Для тех, кто получает деньги через банк, значение имеет длительное отсутствие операций по счёту.

Вторая причина — отсутствие физической идентификации, если она обязательна для конкретного человека. Это касается, в частности, пенсионеров, которые живут на временно оккупированных территориях или находятся за границей. С помощью идентификации государство проверяет личность получателя пенсии.

Пройти идентификацию можно тремя способами: через «Дія.Підпис» в личном кабинете ПФУ, во время видеоконференции с сотрудником Пенсионного фонда или лично в сервисном центре ПФУ либо в определённом банковском учреждении.

Что делать, если пенсию приостановили

Сначала нужно установить причину прекращения выплат. Если пенсию остановили из-за длительного неполучения, в ПФУ подают заявление о возобновлении и документ, удостоверяющий личность. Обратиться можно лично в сервисный центр.

Если причина — не пройденная идентификация, её нужно пройти, после чего подать заявление о возобновлении. Пенсионеры за границей могут отправить документы почтой или через украинские дипломатические учреждения, которые подтверждают, что человек жив.

Решение о возобновлении выплат принимают в течение 10 дней. Все заблокированные суммы накапливаются на специальных счетах и возвращаются пенсионеру в полном объёме сразу после подтверждения личности или возобновления активности.

Механизм временной блокировки действует в рамках усиленного контроля за целевым использованием бюджетных средств во время военного положения. ПФУ регулярно проводит верификацию получателей, чтобы предотвратить злоупотребления и накопление денег на счетах умерших или пропавших без вести лиц.

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