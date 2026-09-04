Пенсію в разі втрати годувальника можуть отримати не всі родичі загиблого військового — право на виплату залежить від статусу, віку, працездатності та обставин смерті. У Пенсійному фонді України пояснили, хто саме може претендувати на гроші та як їх оформити.

Пенсія для родин загиблих військових в Україні призначається не всім родичам автоматично — право на виплату залежить від статусу людини, її віку, працездатності та обставин смерті військового. У Пенсійному фонді України пояснили, хто саме може претендувати на гроші та як оформити таку пенсію.

Хто з родини має право на пенсію

Право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени родини загиблого військового, які за його життя перебували на його утриманні. Для дітей діє окреме правило: їм пенсію призначають незалежно від того, чи були вони на утриманні загиблого.

До членів родини, які можуть отримати виплату, належать:

діти віком до 18 років;

діти, які стали людьми з інвалідністю до 18 років;

діти, які навчаються на денній формі, — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

дружина або чоловік, батько або мати, якщо вони непрацездатні або досягли пенсійного віку;

дружина або чоловік, а якщо їх немає — один із батьків, брат чи сестра, дідусь або бабуся загиблого, якщо людина не працює й доглядає за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Коли виникає право на виплату

Пенсію призначають, якщо військовий загинув або помер під час служби. Право зберігається, якщо смерть настала не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби. Є й інший випадок: навіть якщо смерть настала пізніше, родина може мати право на пенсію, якщо її причиною стали поранення, контузія, каліцтво або захворювання, отримані військовим під час служби.

Від чого залежить розмір пенсії

Сума залежить передусім від обставин загибелі або смерті військового. Якщо він загинув під час виконання обов'язків військової служби, одному непрацездатному члену родини призначають пенсію в розмірі 70% грошового забезпечення загиблого.

Якщо право на пенсію мають двоє чи більше непрацездатних членів родини, для більшості отримувачів розмір становить 50% грошового забезпечення на кожного. Це правило не поширюється на батьків і дружину чи чоловіка — для них діють передбачені законом умови.

Якщо смерть настала внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків служби, пенсію обчислюють у розмірі 30% грошового забезпечення годувальника на кожного члена родини, який має право на виплату.

При цьому пенсія на кожного непрацездатного члена родини не може бути меншою за два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 5 190 гривень.

Як оформити пенсію

Порядок звернення залежить від обставин. Якщо йдеться про родину військового, який не отримував військову пенсію, документи подають через уповноважений підрозділ відповідного міністерства або відомства за останнім місцем служби. Після цього документи передають до Пенсійного фонду для призначення виплати.

У випадках, визначених Пенсійним фондом, можна звернутися безпосередньо до сервісного центру ПФУ або подати заяву через вебпортал електронних послуг.

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