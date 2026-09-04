У Дніпрі учасники бойових дій можуть безкоштовно паркуватися на міських платних майданчиках — достатньо оформити електронну картку «УБД Дніпро» через застосунок «єДніпро».

Відключення води у Дніпрі — напевно, тема номер один для містян цього тижня, але є й приємна новина: учасники бойових дій тепер можуть безкоштовно паркуватися на міських платних майданчиках. Нині такою пільгою користуються вже майже 2 500 захисників і захисниць.

Про це повідомляє «ДніпроТВ». Ідеться про електронну картку «УБД Дніпро», яку оформлюють через мобільний застосунок «єДніпро». Станом на 3 вересня цю картку отримали майже 2 500 ветеранів — тепер вони можуть протягом року без додаткових підтверджень і дій безкоштовно паркуватися на міських платних вуличних паркомісцях.

«Це не просто статистика виданих карток. Це майже 2 500 людей, яким більше не потрібно витрачати зайвий час на підтвердження своїх документів та права на пільгу», — пояснив заступник директора КП «єДніпро» Роман Ростовський.

Сам механізм безкоштовного паркування для учасників бойових дій діє у Дніпрі ще з 2019 року. Проте раніше, за словами посадовця, наявність права не завжди означала простоту його реалізації: доводилося вручну друкувати документи, подавати запити та чекати на розгляд. Тепер основну частину процесу перевели в цифровий формат.

Про зручність послуги розповів ветеран В’ячеслав Гостєв. Чоловік дізнався про пільгу в інтернеті, але під час верифікації зіткнувся з проблемою документів. Після звернення до служби підтримки «єДніпро» він надав необхідні документи у форматі PDF і приблизно за дві доби отримав підтвердження. «Зараз стою на платному паркувальному майданчику безкоштовно», — розповів він.

Після оформлення електронна картка закріплюється за одним номерним знаком і діє 12 місяців. Під час паркування не потрібно відкривати застосунок, запускати паркувальну сесію, платити чи залишати документи в авто: система автоматично розпізнає номерний знак, а інспектор лише перевіряє наявність чинної пільги.

Як оформити картку «УБД Дніпро»

Подайте заявку в застосунку «єДніпро».

Підтвердьте статус учасника бойових дій за допомогою документів у «Дії».

Оберіть автомобіль, за яким закріпиться картка.

Після цього пільга оформлюється автоматично. Цифровий формат не є обов’язковим: якщо зручніше особисто, картку можна оформити в будь-якому ЦНАПі Дніпра без попереднього запису. Застосунок «єДніпро» доступний для завантаження в App Store та Google Play.

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