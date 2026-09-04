У Чернівцях школярам на обід подали сирі овочі замість повноцінної страви. Після скандалу Кабмін ініціював масові перевірки якості харчування для учнів 1–11 класів по всій Україні.

Нові правила у Чернівецькій області з 1 вересня змінюють життя багатьох родин, але цього тижня на Буковині розгорівся скандал іншого роду: у Чернівцях школярам на обід подали сирі овочі замість повноцінної гарячої страви. Після цього Кабінет міністрів анонсував масові перевірки якості харчування в школах по всій Україні.

Масові перевірки шкільних їдалень

Перевірки доручили провести Держпродспоживслужбі разом із Міністерством освіти, Міністерством економіки та Мінагрополітики, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького. Держава вже виділила на ці перевірки необхідне фінансування.

"Харчування дітей – не місце для економії та формального підходу. Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань", – наголосив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Скандал із харчуванням у Чернівцях

Причиною перевірок став інцидент в одному з навчальних закладів Чернівців, де учні 1–11 класів отримали на сніданок та обід сирі овочі замість готових страв. Голова Чернівецької ОВА Руслан Осипенко назвав нехтування безпекою дітей неприпустимим, ініціював службову перевірку та доручив розпочати позапланові моніторингові візити до шкіл Буковини.

Перевірятимуть не лише супровідну документацію на продукти, а й фактичний раціон, який діти отримують у їдальнях. За словами Осипенка, на кожне виявлене порушення буде миттєва реакція обласної військової адміністрації та правоохоронних органів, а винні відповідатимуть перед законом.

Що робити батькам, якщо обід у школі неналежної якості

Жителів Чернівецької області закликають повідомляти про подібні факти на гарячу лінію контактного центру Чернівецької ОВА за номером 0 800 33 52 56. Міністерство освіти, своєю чергою, має зібрати зворотний зв'язок від батьків школярів і забезпечити належне реагування на скарги.

Нагадаємо: з вересня 2026 року всі учні комунальних закладів освіти, які навчаються очно або у змішаному форматі, мають право на безоплатне гаряче харчування. Тому якість обідів у шкільних їдальнях відтепер контролюватимуть особливо ретельно.