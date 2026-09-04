В Черновцах школьникам на обед подали сырые овощи вместо полноценного блюда. После скандала Кабмин инициировал массовые проверки качества питания для учеников 1–11 классов по всей Украине.

Новые правила в Черновицкой области с 1 сентября меняют жизнь многих семей, но на этой неделе на Буковине разгорелся скандал иного рода: в Черновцах школьникам на обед подали сырые овощи вместо полноценного горячего блюда. После этого Кабинет министров анонсировал массовые проверки качества питания в школах по всей Украине.

Массовые проверки школьных столовых

Проверки поручили провести Госпродпотребслужбе вместе с Министерством образования, Министерством экономики и Минагрополитики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого. Государство уже выделило на эти проверки необходимое финансирование.

"Питание детей – не место для экономии и формального подхода. Все выявленные проблемы должны быть устранены без промедления", – подчеркнул премьер-министр Сергей Корецкий.

Скандал с питанием в Черновцах

Причиной проверок стал инцидент в одном из учебных заведений Черновцов, где ученики 1–11 классов получили на завтрак и обед сырые овощи вместо готовых блюд. Глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко назвал пренебрежение безопасностью детей недопустимым, инициировал служебную проверку и поручил начать внеплановые мониторинговые визиты в школы Буковины.

Проверять будут не только сопроводительную документацию на продукты, но и фактический рацион, который дети получают в столовых. По словам Осипенко, на каждое выявленное нарушение будет мгновенная реакция областной военной администрации и правоохранительных органов, а виновные ответят перед законом.

Что делать родителям, если обед в школе ненадлежащего качества

Жителей Черновицкой области призывают сообщать о подобных фактах на горячую линию контактного центра Черновицкой ОВА по номеру 0 800 33 52 56. Министерство образования, в свою очередь, должно собрать обратную связь от родителей школьников и обеспечить надлежащее реагирование на жалобы.

Напомним: с сентября 2026 года все ученики коммунальных учебных заведений, которые учатся очно или в смешанном формате, имеют право на бесплатное горячее питание. Поэтому качество обедов в школьных столовых теперь будут контролировать особенно тщательно.