Медианная цена трехкомнатной квартиры в объявлениях в Киеве — $150 тысяч, но реальные продажи показывают значительно более низкие цифры. Аналитика ЛУН показала, насколько запросы продавцов отрываются от того, сколько на самом деле платят покупатели.

Подорожание квартир в Киеве в сентябре зафиксировали в свежей статистике ЛУН: разница между ценами, которые просят продавцы, и тем, за сколько жилье реально покупают, достигает десятков тысяч долларов.

Актуальные показатели рынка по состоянию на 1 сентября приводит 24 Канал со ссылкой на данные ЛУН. Медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева — $68,5 тыс.: за год такое жилье подорожало на 5%. Двухкомнатную квартиру продавцы в среднем оценивают в $102 тыс. (+2% за год), а трехкомнатную — в $150 тыс., и эта цифра за год практически не изменилась.

Заметнее всего дорожают именно однокомнатные квартиры, тогда как более крупные объекты демонстрируют спокойную динамику. При этом разница между районами настолько велика, что трехкомнатная квартира в одной части города может стоить почти вдвое дешевле однокомнатной в другой.

Сколько стоят квартиры в разных районах

Дороже всего однокомнатное жилье продают в Печерском районе — медианно $145 тыс. В Шевченковском за «однушку» просят $87 тыс., в Подольском — $76,5 тыс., в Голосеевском — $76 тыс. Самый доступный вариант — Деснянский район с показателем около $43,7 тыс.

Похожий разрыв сохраняется и для более крупных квартир. Двухкомнатная на Печерске стоит медианно $207 тыс., тогда как в Деснянском районе — $61,5 тыс. В Днепровском за «двушку» просят около $75 тыс., в Соломенском — $84,3 тыс.

Для трехкомнатных разница еще ощутимее: $335 тыс. в Печерском районе против $77 тыс. в Деснянском. В Шевченковском медиана — $210 тыс., в Днепровском — $107 тыс., а в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах — около $120 тыс.

Что реально платят покупатели

Отдельная тенденция — разрыв между актуальными ценами предложения и медианой уже проданных квартир. Для однокомнатных это $68,5 тыс. против $55,5 тыс., для двухкомнатных — $102 тыс. против $79,5 тыс.

Самая большая разница среди стандартных квартир — у трехкомнатных: продавцы просят медианно $150 тыс., тогда как среди проданных объектов показатель составлял $98 тыс. Для квартир с четырьмя и более комнатами разрыв достигает $133 тыс.: $380 тыс. в предложении против $247 тыс. среди проданных.

Что это значит для покупателя

Район остается одним из ключевых факторов стоимости столичной недвижимости. Печерский стабильно самый дорогой, а чем дальше от центра, тем шире выбор в том же бюджете. Учитывая разрыв между запросом и реальными сделками, покупателям стоит торговаться, ориентируясь именно на цены уже проданных квартир, а не на цифры в объявлениях.

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