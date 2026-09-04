Денежную помощь для ВПЛ получат пожилые жители Попаснянской городской территориальной громады — сумма зависит от возраста и составляет от 1000 до 3000 гривен.

Денежная помощь для ВПЛ ко Дню пожилых людей стартует 1 сентября 2026 года — прием заявок открывает Попаснянская городская военная администрация для пожилых жителей громады, имеющих статус внутренне перемещенных лиц.

Выплата является ежегодной и предоставляется в рамках Комплексной программы поддержки жителей Попаснянской городской территориальной громады, которые являются ВПЛ, на 2025–2027 годы. Деньги приурочены ко Дню пожилых людей, который отмечают 1 октября.

Размер денежной помощи зависит от возраста получателя. Для людей от 60 до 74 лет предусмотрено 1000 гривен, от 75 до 84 лет — 2000 гривен, а тем, кому исполнилось 85 лет и больше, выплатят 3000 гривен.

Заявки и документы принимают через Новую почту. Их следует направлять по адресу: Ивано-Франковская область, Ивано-Франковский район, пгт Богородчаны, отделение 1, получатель — Гряникова Анастасия.

Какие документы нужны

К заявлению по образцу необходимо приложить копию паспорта гражданина Украины, копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, копию справки о взятии на учет ВПЛ и копию реквизитов личного банковского счета, открытого в ПриватБанке или Ощадбанке.

Дополнительную информацию об оформлении выплаты можно получить по телефонам 075 616 56 95 и 095 859 07 45 в рабочие дни с 8:00 до 17:00 или по электронной почте soczahist44@gmail.com.

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