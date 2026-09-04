Исполнительный комитет Черниговского городского совета утвердил новую стоимость обучения в школах искусств города. С 1 сентября родителям придется платить от 290 до 520 гривен в месяц в зависимости от направления.

Денежная помощь в Черниговской области — тема, за которой семьи следят особенно внимательно, ведь расходы продолжают расти. Исполнительный комитет Черниговского городского совета утвердил новые тарифы на обучение в школах искусств города, и они вступили в силу с 1 сентября 2026 года.

Теперь родители будут платить от 290 до 520 гривен в месяц в зависимости от выбранного направления. Самым дорогим стал эстрадный вокал — за него придется отдавать 520 гривен ежемесячно. Гитара и электрогитара подорожали с 410 до 480 гривен, а фортепиано, синтезатор и художественное отделение обойдутся в 450 гривен в месяц.

Как изменились тарифы в школах искусств Чернигова

эстрадный вокал — 520 грн/мес;

гитара и электрогитара — 480 грн/мес (было 410 грн);

фортепиано, синтезатор, художественное отделение — 450 грн/мес.

Повышение объясняют ростом минимальной заработной платы, коммунальных тарифов, стоимости материалов и других расходов. Последний раз цены на обучение пересматривали более двух с половиной лет назад, поэтому такая корректировка, по мнению авторов решения, является вынужденной.

Однако для многих семей сумма в официальной квитанции — лишь часть реальных расходов. К ней добавляются инструменты, ремонт и струны, краски, бумага, сценические костюмы, поездки и участие в конкурсах. Особенно ощутимым подорожание может стать для семей, где учатся несколько детей или доходы нестабильны.

Предусмотрены ли льготы для семей

В Информационном портале Черниговщины обращают внимание: одновременно с новыми тарифами город должен был гарантировать понятные льготы, поддержку для социально уязвимых семей и возможность бесплатного обучения для одаренных детей. Пока отдельный механизм таких льгот в решении исполкома детально не прописан, поэтому родителям стоит уточнять условия непосредственно в своей школе искусств.

Точный перечень направлений и стоимость можно проверить в официальном решении исполнительного комитета Черниговского городского совета или в администрации учебного заведения, где занимается ребенок.

Ранее Politeka сообщала, не забудьте зарядить телефоны и павербанки: опубликованы графики отключения света в Черниговской области 3 и 4 сентября.

Также Politeka сообщала, электричество будет отключено на 9 часов: графики отключений света на Черниговщине 1 и 2 сентября.

Как сообщала Politeka, новые отключения света в Черниговской области: список улиц и график на неделю с 31 августа по 6 сентября.