«Сильпо», АТБ, Novus и Varus формируют цены по разным моделям — наценка колеблется от 14% до 53%.

Подорожание продуктов в Украине напрямую зависит от того, как сети формируют ценник — каждая закладывает собственную наценку, которая колеблется от 14% до 53%. После массированных атак РФ по распределительным центрам логистические и операционные расходы ритейла выросли, поэтому он адаптировался к военным реалиям и разделился на четыре финансовые модели.

Ключевую роль играет сочетание валовой маржи, операционных расходов и наценки. Именно этот баланс определяет, какую часть дополнительной нагрузки сеть может не перекладывать на покупателя.

Сколько наценивают «Сильпо», АТБ, Novus и Varus

В высокомаржинальном сегменте работают «Сильпо» и «Сими». Их валовая маржа составляет 32–35%, а наценка достигает 47–53%. Это дает потенциальный запас для поглощения шоков, однако операционные расходы на уровне 30–33% выручки почти полностью нивелируют это преимущество — поэтому низких цен покупателям это не гарантирует.

Массовый сбалансированный сегмент (26–28%) представляют «АТБ», «Фора» и Novus. Они держат наценку 36–39% при жесткой дисциплине операционных расходов на уровне 23–26%. Именно эти сети лучше всего балансируют цену, промо и маржинальность.

Дискаунтеры с низкой маржой — «Велмарт» и «Точка» — работают с наценкой 14–22%, а валовая маржа у них составляет 12–18%. Прибыльность удерживается благодаря быстрой оборачиваемости товаров и жесткому контролю операционной нагрузки на уровне 12–17%.

Отдельно стоит Varus: сеть использует валовую маржу около 20% выручки и умеренную наценку 25%. Она работает как классический супермаркет и сдерживает цены из-за жесткой рыночной конкуренции.

На конечную цену также влияют скорость оборачиваемости запасов, доля собственных торговых марок, промоакции, списания и масштаб компании. В 2025 году расходы сетей выросли из-за атак на логистику и энергетику, а в этом году усилились еще больше.

Что это означает для покупателя

Поскольку сети ограничены доходом потребителя и ценами конкурентов, рост операционных расходов не означает пропорционального роста цен на все товары. В то же время в премиальном сегменте с высокой наценкой колебания цен будут заметнее, чем у дискаунтеров с минимальной маржой.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Одесской области: на что больше выросли цены.

Как сообщала Politeka, дефицит продуктов в Днепропетровской области: в ОВА рассказали, какие продукты исчезают с полок.