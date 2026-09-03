«Сільпо», АТБ, Novus та Varus формують ціни за різними моделями — націнка коливається від 14% до 53%.

Подорожчання продуктів в Україні напряму залежить від того, як мережі формують цінник — кожна з них закладає власну націнку, яка коливається від 14% до 53%. Після масованих атак РФ по розподільчих центрах логістичні та операційні витрати ритейлу зросли, тож організований роздріб адаптувався до воєнних реалій і розділився на чотири фінансові моделі.

Ключову роль відіграє поєднання валової маржі, операційних витрат і націнки. Саме цей баланс визначає, яку частину додаткового навантаження мережа може не перекладати на покупця.

Скільки націнюють «Сільпо», АТБ, Novus і Varus

У високомаржинальному сегменті працюють «Сільпо» та «Сімі». Їхня валова маржа становить 32–35%, а націнка сягає 47–53%. Це дає потенційний запас для поглинання шоків, однак операційні витрати на рівні 30–33% виручки майже повністю нівелюють цю перевагу — тож це не гарантує покупцям нижчих цін.

Масовий збалансований сегмент (26–28%) представляють «АТБ», «Фора» та Novus. Вони тримають націнку 36–39% за жорсткої дисципліни операційних видатків на рівні 23–26%. Саме ці мережі найкраще балансують ціну, промо та маржинальність.

Дискаунтери з низькою маржею — «Велмарт» і «Точка» — працюють із націнкою 14–22%, а валова маржа в них становить 12–18%. Прибутковість утримується завдяки швидкій оборотності товарів і жорсткому контролю операційного навантаження на рівні 12–17%.

Окремо стоїть Varus: мережа використовує валову маржу близько 20% виручки та помірну націнку 25%. Вона працює як класичний супермаркет і стримує ціни через жорстку ринкову конкуренцію.

На кінцеву ціну також впливають швидкість оборотності запасів, частка власних торгових марок, промоакції, списання та масштаб компанії. У 2025 році витрати мереж зросли через атаки на логістику й енергетику, а цьогоріч посилилися ще більше.

Що це означає для покупця

Оскільки мережі обмежені доходом споживача та цінами конкурентів, зростання операційних витрат не означає пропорційного зростання цін на всі товари. Водночас у преміальному сегменті з високою націнкою коливання цін будуть помітнішими, ніж у дискаунтерів з мінімальною маржею.

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