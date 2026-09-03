Рецепт ідеального тіста для піци, яке не терпить поспіху, готується вночі — саме холодне бродіння дає легку й повітряну основу.

Секрет міцного тіста для домашньої випічки — у повільному замісі та холодному бродінні. Саме цей метод лежить в основі рецепту ідеального тіста для піци, яким поділилася фудблогерка Zofia Selimi.

Домашня піца давно перестала бути стравою «на швидку руку». Нічне холодне бродіння робить тісто насиченішим, повітряним і структурним — а разом із правильною технікою випікання дає ту саму скоринку, де хрусткі краї зустрічаються з ніжною серединкою.

Інгредієнти

свіжі дріжджі — 10 г (або 3 г сухих);

холодна вода — 500 мл;

сіль — 1 ч. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

пшеничне борошно — 550–720 г.

Як приготувати

Спочатку дріжджі повністю розчиняють у холодній воді. В окремій великій мисці змішують борошно та сіль, додають оливкову олію і поступово замішують тісто: приблизно 10 хвилин у кухонному комбайні або 15 хвилин вручну. Воно має стати гладким, еластичним і приємним на дотик.

Далі тісто ділять на чотири рівні частини й формують кульки. Кожну кладуть у злегка змащену олією миску або контейнер, накривають і ставлять у холодильник на ніч — мінімум на 12 годин, а ідеально до 24 годин. Цей етап відповідає за глибокий смак і правильну текстуру.

Після холодної ферментації тісто дістають із холодильника та залишають за кімнатної температури на 30–60 хвилин, щоб воно «ожило». Основу формують, обережно натискаючи від центру до країв, а бортики лишають трохи вищими — саме вони дають повітряну скоринку.

Як отримати хрустку скоринку

Перед начинкою тісто злегка збризкують оливковою олією. Для ідеального результату в розігрітій духовці створюють пар: достатньо кинути всередину кубик льоду або трохи води. Випікають піцу при максимальній температурі — близько 250 °C — 10–12 хвилин, поки краї не стануть золотистими та хрусткими.

У 100 г такого тіста — близько 260 ккал, а весь процес разом із бродінням займає 12 годин 30 хвилин. Мінімум інгредієнтів і максимум терпіння дають результат, до якого хочеться повертатися.





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