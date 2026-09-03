Військовозобов'язані студенти, які мають робоче бронювання, можуть замінити його на відстрочку за навчанням. Юрист Володимир Романченко пояснив, як зробити перехід безпечно та не потрапити в розшук через «сіру зону».

Відстрочка від мобілізації в Україні — тема, у якій легко припуститися помилки. Юрист Володимир Романченко розповів, як військовозобов'язаному студенту безпечно змінити робоче бронювання на відстрочку за навчанням і не опинитися в розшуку. Про це пише Новини.LIVE.

Юрист розібрав конкретну ситуацію. Чоловік, який отримав статус військовозобов'язаного у лютому 2026 року із записом «Солдат резерву» та ВОС 999097, планує з 1 вересня замінити активне робоче бронювання на студентську відстрочку — він вступив на денну форму навчання до вишу. При цьому він жодного разу не отримував повістки, не проходив військово-лікарську комісію та не служив в армії.

За словами адвоката, поточні позначки в застосунку «Резерв+» жодним чином не блокують можливість отримати звільнення від служби через навчання. Головна умова — зарахування саме на денну або дуальну форму навчання, а також чітке дотримання послідовності рівнів освіти.

Студентська відстрочка підтягується в «Резерв+» автоматично завдяки синхронізації з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО). Тому перед будь-якими діями юрист радить обов'язково перевірити власну виписку з цієї бази й звернути увагу на позначку про те, що послідовність здобуття освіти не порушена.

Найбільший ризик під час переходу від бронювання до студентської відстрочки — так звана «сіра зона», через яку людина може випадково опинитися в розшуку. Правозахисник закликає не поспішати зі звільненням до 1 вересня: поки діє бронювання, у громадянина й так є законний захист від мобілізації. Право на студентську відстрочку виникає лише з початком навчального року, коли дані коректно з'являться в ЄДЕБО та «Резерв+».

Адвокат наголошує: звільнення від роботодавця, скасування чинного бронювання та успішне оформлення нової відстрочки — три зовсім різні юридичні події, які не можуть статися одночасно. «Саме на їхньому стику люди зазвичай і знаходять ту саму "сіру зону", яку потім героїчно намагаються ліквідувати», — зазначає Володимир Романченко.

Що зробити перед переходом з бронювання на відстрочку

Щоб уникнути проблем із територіальними центрами комплектування, військовозобов'язаним радять дотримуватися простого порядку дій:

спершу перевірити виписку з ЄДЕБО й підтвердити, що вас зараховано на денну чи дуальну форму навчання, а послідовність рівнів освіти не порушена;

дочекатися, поки студентська відстрочка автоматично з'явиться в «Резерв+» — це відбувається з початком навчального року;

лише після цього планувати звільнення з роботи та скасування робочого бронювання;

не поєднувати всі три кроки в один день — між ними може виникнути «сіра зона» з ризиком опинитися в розшуку.

Отже, головне правило — спершу переконатися, що нова відстрочка за навчанням гарантовано доступна, і лише потім припиняти трудові відносини та скасовувати бронь. Таке «перемикання» статусів займає час, і саме його бракує тим, хто намагається зробити все одночасно.

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