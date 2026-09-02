Міністерство освіти і науки оновлює підходи до навчання в базовій школі. З 1 вересня до пілотування нового навчально-методичного забезпечення для 5–6 класів долучаються 265 закладів освіти по всій Україні.

Новими правилами для школи з 1 вересня цьогоріч не обмежилися — Міністерство освіти і науки оновлює сам підхід до навчання у базовій школі. До пілотування нового навчально-методичного забезпечення для учнів 5–6 класів з 1 вересня долучаються 265 закладів освіти по всій Україні.

Оновлені матеріали розробляють у межах політики «Освіта для життя», яка посилює підходи Нової української школи та робить навчання практичнішим. Як повідомляє «Вчися.Медіа» з посиланням на МОН, школярів навчатимуть не просто зазубрювати окремі предмети, а бачити зв'язки між знаннями, застосовувати їх у повсякденних ситуаціях і розвивати компетентності, потрібні поза межами школи.

Що зміниться для учнів 5–6 класів

Пілотування охопить одразу кілька освітніх галузей. У 2026/2027 навчальному році до нього долучаться дві групи педагогів, кожна з власним обсягом програм.

Для 6 класу нові матеріали використовуватимуть 182 вчителі із 62 шкіл. Вони працюватимуть за трьома навчальними програмами — у природничій, мистецькій та технологічній галузях. Окремий напрям — STEM, який передбачає дослідження, експерименти та проєктну роботу.

Для 5 класу до впровадження долучаться 243 вчителі та 46 бібліотекарів із 203 шкіл. Вони працюватимуть із чотирма навчальними програмами — у мовно-літературній, математичній, соціальній і здоров'язбережувальній, а також громадянській та історичній галузях. Навчання з фізичної культури поки відбуватиметься за чинною програмою.

Бібліотекарів уперше залучили до навчання

Однією з новацій цього етапу стане участь шкільних бібліотекарів. Вони працюватимуть разом із педагогами та допомагатимуть учням розвивати читацьку компетентність, працювати з різними видами текстів, шукати інформацію та критично її оцінювати.

«Цьогоріч до впровадження вперше долучаються шкільні бібліотекарі. Це важливий крок для розвитку бібліотеки як простору для читання, дослідження, обговорення та спільної роботи», — пояснила координаторка розроблення змісту освіти Офісу впровадження НУШ при МОН Катерина Молодик.

Як готували вчителів і які курси готують

Перед стартом навчального року педагогічні команди пройшли навчання 25–27 серпня. Учасники ознайомилися з новими програмами й матеріалами, а окрему увагу приділили педагогічному дизайну, інклюзивному навчанню, формувальному оцінюванню та компетентнісному потенціалу освітніх галузей.

Паралельно триває розроблення нових інтегрованих курсів. До них увійшли «Пізнаємо природу» та «Мистецтво» для 6 класу, «STEM: дослідження та проєктування», а також «Читання як суперсила» і «Математика для життя» для 5–6 класів. У планах — курси «Від історії моєї родини до змін у моїй громаді», «Життєві компетентності в дії» та окремий посібник із фізичної культури.

Наступним етапом реформи стане профільна старша школа: перше покоління учнів Нової української школи має перейти до неї у вересні 2027 року, а вже у 2026/2027 навчальному році нову модель протестують 150 ліцеїв по всій Україні.