З 1 вересня в українських школах запрацюють нові правила доступу й перебування на території закладів — у МОН пояснили, хто зможе зайти до школи, де чекати батькам і кого до приміщень не допустять.

Нові правила для шкіл в Україні з вересня набувають чинності — кожен заклад освіти має затвердити власний порядок доступу та перебування на території й у приміщеннях. Це стосується учнів, батьків, педагогів і сторонніх відвідувачів.

Ідеться про наказ Міністерства освіти і науки України №243 від 11 лютого 2026 року, який набув чинності 17 квітня. Він затвердив типові правила доступу, на основі яких кожна школа до 1 вересня має розробити власний документ. Як пояснила в ефірі Суспільного освітня омбудсменка Надія Лещик, шкільні правила не можуть порушувати права учасників освітнього процесу чи встановлювати дискримінаційні обмеження — зокрема через мову, зовнішній вигляд, одяг або майнове становище.

Що має зробити кожна школа

Заклад повинен розробити правила, схвалити їх загальними зборами або конференцією колективу, погодити із засновником і затвердити наказом керівника. Документ оприлюднюють і розміщують у доступному для відвідувачів місці — зокрема перед пунктом пропуску.

Чи зможуть батьки заходити до школи

Батьки та законні представники мають право відвідувати заклад, але умови визначає конкретна школа. Зазвичай візит узгоджують із керівником, його заступником або іншою уповноваженою особою — письмово чи усно. Як орієнтир школам радили європейську практику: домовлятися про зустріч з учителем або директором заздалегідь.

Дозвіл зайти до школи не означає можливості вільно пересуватися приміщеннями. Для відвідувачів можуть визначати зону очікування, а під час занять заборонено втручатися в освітній процес, відволікати вчителів чи учнів і заходити до навчальних приміщень без дозволу.

Кого не пустять до приміщень

Типові правила передбачають обмеження для людей із явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння, для осіб із небезпечними предметами та речовинами, а також із тваринами. Виняток — собаки-поводирі, якими користуються люди з інвалідністю. Для сторонніх відвідувачів у школі ведуть журнал відвідувачів.

Укриття та повітряна тривога

Окремо школа має врегулювати порядок дій під час повітряної тривоги та доступ до укриття. Адміністрація організовує перехід так, щоб учні й працівники могли безпечно дістатися укриття. У школах, де є укриття чи «Пункти незламності», чергувати мають сторожі або охорона, а не педагоги, наголосила Надія Лещик.

Що перевірити перед 1 вересня

Батькам варто ознайомитися з правилами своєї школи й з’ясувати, де можна чекати на дитину, як домовитися про зустріч з учителем, чи потрібна попередня реєстрація та чи треба пред’являти документ, що посвідчує особу. Учням — дізнатися про доступ до приміщень і алгоритм дій під час тривоги. Педагогам і адміністрації — організувати пропускний режим так, щоб він не заважав навчанню.

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