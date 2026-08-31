Служба безпеки України попередила про нову хвилю шахрайства, спрямовану на родини військовополонених та зниклих безвісти — зловмисники обіцяють «внести до списків на обмін», а натомість виманюють гроші та особисті дані.

Служба безпеки України 27 серпня повідомила про активізацію однієї з найцинічніших шахрайських схем — зловмисники телефонують родинам військовополонених та зниклих безвісти, обіцяючи «внести до списків на обмін» в обмін на гроші.

За даними СБУ, схема використовує найвразливіше — надію повернути близьку людину додому. Співрозмовник може представитися волонтером, військовим, побратимом або посередником. Далі пропонує покращити умови утримання полоненого, організувати телефонну розмову з ним або ж гарантувати включення до обмінних списків.

Після цього з'являється ціна: гроші, реквізити банківських карток, персональні дані. У найнебезпечніших випадках від родин вимагають інформацію про Збройні сили України або виконання незаконних завдань — це вже вербування російськими спецслужбами.

Звичайні шахраї теж наживаються на трагедії

Окремо в СБУ фіксують шахраїв, не пов'язаних зі спецслужбами, які експлуатують трагедію заради наживи. Вони заявляють, що військовий нібито поранений і терміново потрібні кошти на операцію, пропонують за гроші «дізнатися місце поховання» зниклого або «вплинути» на включення до обміну.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими останнім часом фіксує різке зростання такої активності. За словами заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк, у російському полоні станом на травень 2026 року перебувало приблизно 7 тисяч українських військовослужбовців — тож шахраї мають величезне поле для маніпуляцій.

Офіційна позиція: обмін не продається

У СБУ наголошують: жоден приватний посередник не може впливати на формування обмінних списків. Обмін — це переговорний процес між уповноваженими державними структурами, а не список, до якого можна «додати» людину за гроші чи за виконання незаконного завдання.

Ще одна небезпека — коли розмова відбувається в присутності самого полоненого або родині дають почути його голос. Людина в полоні може говорити під фізичним чи психологічним примусом, а сам факт, що близький живий, робить подальшу маніпуляцію значно ефективнішою.

Що робити, якщо вам зателефонували «посередники»

У Службі безпеки радять: не переказуйте гроші невідомим і не повідомляйте стороннім особисті дані, паролі чи коди підтвердження. Не передавайте інформацію про розташування військових частин, маршрути техніки чи персональні дані військовослужбовців.

Збережіть докази контакту — скриншоти листування, номери телефонів, записи розмов, якщо це безпечно. Негайно повідомте про інцидент СБУ або Національну поліцію. Для отримання інформації про долю полоненого чи зниклого безвісти користуйтеся виключно офіційними каналами: у Координаційного штабу є особистий кабінет та дорожня карта з алгоритмами дій.

Головне правило: якщо співрозмовник просить гроші, військову інформацію, фотографії об'єктів або виконання будь-яких незаконних дій в обмін на «допомогу» — це ознака шахрайства, вербування або ворожої спецоперації.