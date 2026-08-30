Нова система проїзду в Києві запрацювала з 15 липня 2026 року — разовий квиток подорожчав з 8 до 30 гривень. Однак для тих, хто користується транспортом регулярно, реальна ціна поїздки може бути суттєво нижчою завдяки пакетам та проїзним.

Ціни на житло в Києві продовжують зростати, а слідом за ними змінилася й вартість проїзду в громадському транспорті. Нова система проїзду в Києві запрацювала з 15 липня 2026 року — разовий квиток подорожчав з 8 до 30 гривень, однак для тих, хто користується транспортом регулярно, реальна ціна поїздки може бути значно нижчою.

Міська влада пояснює підвищення зростанням витрат на оплату праці, електроенергію, паливо та ремонт рухомого складу. Економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становив 64,60 грн для метро та 44,14 грн для наземного транспорту. Після аналізу в КМДА планову собівартість скоригували до близько 31 грн, а єдиний тариф встановили на рівні 30 грн.

Головна логіка нової системи — чим більше квитків купуєш за раз, тим дешевша кожна поїздка. Максимальний пакет на 50 поїздок дає найнижчу ціну:

1–9 поїздок — 30,00 грн за поїздку

10–19 поїздок — 28,90 грн

20–29 поїздок — 27,80 грн

30–39 поїздок — 26,60 грн

40–49 поїздок — 25,50 грн

50 поїздок — 25,00 грн (1250 грн за пакет)

Купуючи одразу 50 поїздок замість окремих разових квитків по 30 грн, можна заощадити 250 гривень.

Місячні проїзні: коли це вигідніше

Для регулярних пасажирів існують місячні проїзні через застосунок "Київ Цифровий": 46 поїздок — 1088 грн (≈23,7 грн за поїздку), 62 поїздки — 1463 грн, 92 поїздки — 2156 грн, 124 поїздки — 2888 грн (≈23,3 грн за поїздку) та безлімітний за 1828 грн на місяць. Безліміт стає вигіднішим за разові квитки приблизно з 61-ї поїздки — тобто від трьох поїздок на день.

Як оплачувати проїзд через "Київ Цифровий"

Застосунок завантажується безкоштовно з Google Play або App Store. Після реєстрації за номером телефону можна придбати разовий QR-квиток, поповнити транспортну картку або оформити місячний проїзний. У метро QR-квиток сканується через турнікет. Студенти мають знижку 50%, учні — 75% улітку, а в навчальний рік їздять безкоштовно.

Квитки, придбані до 14 липня 2026 року за старим тарифом 8 грн, можна використати до 14 вересня 2026 року. Після цієї дати невикористані поїздки не анулюються — їхня вартість автоматично перераховується в грошовий еквівалент і зараховується на баланс транспортної картки.

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