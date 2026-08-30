Дефіцит продуктів в Київській області у такому разі може бути пов’язаний не лише з фізичною нестачею товару.

Дефіцит продуктів в Київській області може посилитися через удари по продовольчих складах, а великі торговельні мережі у відповідь розглядають перехід на прямі поставки від виробників, повідомляє Politeka.

Йдеться про відмову від тривалого зберігання частини товарів на центральних базах. Продукцію можуть доставляти безпосередньо до магазинів, минаючи складські майданчики.

Міжнародний експерт та член Економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук пояснив, що така схема здатна зменшити ризики для торговельних компаній. Особливо це актуально для імпортної продукції, яка зазвичай проходить через складські центри перед потраплянням на полиці.

Причиною перегляду логістики стали атаки на продовольчі бази та центральні склади. Через пошкодження окремих об’єктів деякі супермаркети вже стикалися з тимчасовою нестачею певних позицій.

Водночас прямі поставки матимуть і фінансові наслідки. Мережам доведеться організовувати більше перевезень, змінювати маршрути та витрачати додаткові кошти на доставку. Зростання вартості пального також збільшуватиме транспортні витрати.

Частину додаткових видатків торговельні компанії, ймовірно, закладатимуть у роздрібні цінники. Тому зміна логістичної моделі може допомогти забезпечити стабільніший асортимент, але водночас створити передумови для подорожчання товарів.

Окремим фактором залишатиметься собівартість виробництва. На неї впливають ціни на електроенергію, пальне, оренду складських приміщень та оплату праці.

За оцінкою експерта, сезонне здешевлення окремих категорій, зокрема яєць та овочів, не гарантує збереження нинішніх цін. Подальша ситуація значною мірою залежатиме від результатів врожаю та витрат на доставку.

Якщо врожай виявиться високим, більші обсяги продукції можуть стримати зростання собівартості одиниці товару. За несприятливого результату пропозиція скоротиться, що створить додатковий тиск на споживчий ринок.

Дефіцит продуктів в Київській області у такому разі може бути пов’язаний не лише з фізичною нестачею товару. На доступність асортименту та кінцеву вартість впливатимуть пошкодження інфраструктури, логістика, виробничі витрати й обсяги врожаю.

Джерело: novyny.live

Раніше Politeka повідомляла, різке похолодання на Київщині: синоптики дали прогноз на 21–27 серпня.

Також Politeka повідомляла, в Київській області введено тривалі графіки відключення світла на 20 серпня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про стрімку зміну температури: прогноз погоди на тиждень у Київській області з 20 по 26 серпня.