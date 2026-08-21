У ніч на 20 серпня російська ракета влучила у склад логістичного партнера мережі Varus у Борисполі. Компанія попередила про можливі тимчасові перебої з наявністю деяких товарів в окремих магазинах.

Дефіцит продуктів у Київській області може тимчасово загостритися — у ніч на 20 серпня 2026 року російська ракета влучила у складське приміщення логістичного партнера мережі супермаркетів Varus у Борисполі. Як повідомляє Укрінформ, компанія офіційно підтвердила факт влучання та попередила покупців про можливі тимчасові незручності.

За інформацією Varus, ідеться про склад партнерської компанії, де зберігалася частина товарних запасів мережі. Наразі представники компанії спільно з логістичним партнером оцінюють масштаб пошкоджень та уточнюють перелік знищених товарів.

Що кажуть у Varus про наслідки атаки

У компанії визнали, що через пошкодження складу в окремих магазинах мережі можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів. Водночас у Varus наголосили, що роблять усе можливе для забезпечення безперебійного постачання продукції на полиці.

Попри атаку, усі магазини мережі Varus продовжують працювати у штатному режимі та готові приймати відвідувачів. Конкретний перелік товарів, яких може тимчасово бракувати, у компанії поки що не оприлюднили — його обіцяють уточнити після завершення оцінки наслідків.

Постраждав також склад «Фори»

Це вже другий випадок ураження складської інфраструктури продуктового рітейлу на Київщині під час атаки 20 серпня. Раніше стало відомо, що в Бориспільському районі пошкоджень зазнав склад мережі супермаркетів «Фора». Отже, під ударом опинилися логістичні потужності одразу двох великих продуктових мереж регіону.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО раніше закликали українців не піддаватися паніці через можливі перебої з продуктами, наголошуючи, що дефіциту продуктів в Україні не буде, а чутки про «порожні полиці» активно поширює російська пропаганда.

Що робити покупцям

Попри тимчасові труднощі з логістикою, у Центрі протидії дезінформації при РНБО радять не створювати ажіотажного попиту — саме панічні закупівлі найчастіше і призводять до справжнього дефіциту на полицях. У Varus запевняють, що працюють над альтернативними маршрутами постачання, тому ситуація має стабілізуватися найближчими днями.

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