Початок опалювального сезону 2026 у Києві залежатиме від погоди. Єдиної дати запуску опалення для всіх населених пунктів України немає.

Початок опалювального сезону 2026 у Києві визначатимуть з урахуванням температури. За постановою Кабміну №830, опалення мають починати не пізніше ніж після трьох діб, коли середня добова температура становить +8 °C або нижче.

Таке саме правило діє і для завершення сезону. Його закінчують після трьох діб із середньою температурою вище +8 °C.

Тому короткочасне похолодання восени ще не означає, що батареї одразу запрацюють у всіх будинках. Остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Як Київ готується до зими

У столиці вже виконали близько 80% запланованих робіт із підготовки до холодів. Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Фахівці перевіряють котельні, тепломережі та житловий фонд. Окрему увагу приділяють школам, дитсадкам і медичним закладам. Також місто ремонтує обладнання, накопичує паливо та формує запас необхідних матеріалів.

За словами Пантелеєва, Київ змінює підхід до енергетичної безпеки через нові ризики. Зокрема, йдеться про План енергетичної стійкості столиці.

У попередні роки генераторами забезпечили ключові об’єкти водопровідного господарства. Але для потужностей у 9–20 МВт такого резерву недостатньо. У таких випадках фактично потрібні локальні електростанції.

Тому місто будує дизель-генераторні установки для резервування систем водопостачання. Три об’єкти вже готові. Решту планують завершити до кінця року.





Що зміниться через загрозу обстрілів

Окремий напрям підготовки — оперативне реагування на надзвичайні ситуації. У столиці провели тренування служб, щоб покращити координацію під час можливих атак і перебоїв з електропостачанням.

Також розробили алгоритми допомоги маломобільним людям та громадянам, яким потрібна безперервна медична підтримка.

Місто створює запаси продуктів на випадок, якщо доведеться організовувати харчування. Паралельно вдосконалюють канали зв’язку з мешканцями.

Початок опалювального сезону 2026 у Києві остаточно залежатиме від температури. Водночас підготовка до зими вже триває за кількома напрямами — від ремонту теплової інфраструктури до створення резервних джерел енергії.