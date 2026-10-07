Начало отопительного сезона 2026 года в Киеве будет зависеть от погоды. Единой даты запуска отопления для всех населённых пунктов Украины нет.

Начало отопительного сезона 2026 года в Киеве будет определяться с учетом температуры. По постановлению Кабмина №830, отопление должно начинать не позднее чем после трех суток, когда средняя суточная температура составляет +8 °C или ниже.

Такое же правило действует и для завершения сезона. Его заканчивают после трех суток со средней температурой выше +8 °C.

Потому кратковременное похолодание осенью еще не означает, что батареи сразу заработают во всех домах. Окончательное решение принимается органами местного самоуправления.

Как Киев готовится к зиме

В столице уже выполнили около 80% запланированных работ по подготовке к холодам. Об этом сообщил и. о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев.

Специалисты проверяют котельные, теплосети и жилищный фонд. Отдельное внимание уделяется школам, детсадам и медицинским учреждениям. Также город ремонтирует оборудование, копит топливо и формирует запас необходимых материалов.

По словам Пантелеева, Киев изменяет подход к энергетической безопасности из-за новых рисков. В частности, речь идет о Плане энергетической устойчивости столицы.

В предыдущие годы генераторами снабдили ключевые объекты водопроводного хозяйства. Но для мощностей в 9–20 МВт такого резерва недостаточно. В таких случаях фактически требуются локальные электростанции.

Потому город строит дизель-генераторные установки для резервирования систем водоснабжения. Три объекта уже готовы. Остальные планируют завершить до конца года.





Что изменится из-за угрозы обстрелов

Отдельное направление подготовки – оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. В столице провели тренировки служб, чтобы улучшить координацию при возможных атаках и перебоях с электроснабжением.

Также разработали алгоритмы помощи маломобильным людям и гражданам, нуждающимся в непрерывной медицинской поддержке.

Город создает запасы продуктов на случай, если придется организовать питание. Параллельно усовершенствуют каналы связи с жителями.

Начало отопительного сезона 2026 года в Киеве будет окончательно зависеть от температуры. В то же время, подготовка к зиме уже продолжается по нескольким направлениям — от ремонта тепловой инфраструктуры до создания резервных источников энергии.