В МВД предупредили начинающих водителей: в интернете мошенники предлагают «помощь» со сдачей экзамена по ПДД с помощью посторонних гаджетов, однако такие устройства не сработают.

Мошенники в интернете «продают» водительские права и несуществующие авто, а теперь предлагают еще и «помощь» со сдачей экзамена по ПДД. В МВД предупредили: посторонние гаджеты на экзамене не сработают.

Схема проста. В соцсетях и на досках объявлений публикуют предложения «гарантированно» сдать теоретический экзамен. За деньги обещают скрытые наушники, микрокамеры или другие устройства, через которые якобы будут подсказывать правильные ответы.

На самом деле такая «помощь» не работает. Аудитории, где принимают экзамен по ПДД, оборудованы камерами видеонаблюдения, а за процессом следят администраторы. Любое постороннее устройство заметят сразу.

Уличенного в попытке воспользоваться гаджетом к экзамену не допустят, а деньги, уплаченные «помощникам», никто не вернет. Повторную попытку могут заблокировать.

Отдельная опасность - личные данные. Передавая мошенникам паспортные данные, код или номер телефона, человек рискует, что их используют для других преступлений, например для оформления кредитов.

Как сдать экзамен честно

Единственный надежный способ получить водительское удостоверение - подготовиться самостоятельно. Все вопросы теоретического экзамена есть в открытом доступе, в частности на официальных ресурсах сервисных центров МВД.

Перед экзаменом можно потренироваться на бесплатных онлайн-тренажерах, которые повторяют формат реального теста. Это поможет закрепить правила дорожного движения без посторонних устройств.

Что делать, если вам предлагают «помощь»

Такое объявление лучше проигнорировать и не переводить деньги неизвестным. Если вы уже потеряли средства, обратитесь в полицию по номеру 102 или подайте заявление в ближайшее отделение.

О подозрительных объявлениях можно сообщить киберполиции на ее официальном сайте. Сохраните скриншоты переписки и реквизиты, куда переводили деньги, - это ускорит расследование.

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