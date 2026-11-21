Прошли финмониторинг в одном банке - это еще не гарантирует, что счет не проверят снова в другом учреждении. Рассказываем, что банк может узнать о клиенте, когда вправе блокировать деньги и какие документы защитят от лишних вопросов.

Банки следят за каждым счетом клиента - и речь не только о комиссиях за обслуживание. Прошли финмониторинг в одном учреждении - готовьтесь, что другой банк может начать проверку заново.

Финмониторинг - это проверка, которую финучреждения обязаны проводить по закону о предотвращении легализации преступных доходов. Если средства прошли проверку в одном банке и поступили на счет, это еще не закрывает вопрос об их происхождении. Банк, куда поступит перевод, вправе провести собственную проверку.

Что именно может узнать о вас учреждение? Прежде всего идентификационные данные - паспорт, налоговый номер, место жительства, а также сведения из государственных реестров. Банк видит историю операций по счету, сопоставляет ее с задекларированными доходами и может попросить объяснить источник конкретной суммы.

Чаще всего пристальное внимание привлекают операции, которые не соответствуют привычному поведению клиента: внезапное поступление крупной суммы, частые переводы между разными лицами, наличные пополнения или платежи, не совпадающие с задекларированными доходами.

Если объяснений не хватает или документы кажутся сомнительными, банк может временно заблокировать операцию или приостановить обслуживание счета. Деньги при этом не исчезают, но воспользоваться ими до выяснения обстоятельств не получится.

Что делать клиенту и какие документы защитят

Самый надежный способ избежать блокировки - заранее хранить документы, подтверждающие законное происхождение денег: договор купли-продажи недвижимости или авто, свидетельство о наследстве, договор дарения, справку о доходах с места работы или выписку о дивидендах.

Если банк запросил объяснение - отвечайте письменно и прикладывайте копии документов. Лучше предоставить больше, чем меньше: чем прозрачнее происхождение средств, тем быстрее снимут ограничения. Игнорировать запрос не стоит.

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