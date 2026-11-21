В 2026 году государство предусмотрело 6 миллиардов гривен субвенции на строительство 113 подземных школ и 18 подземных детских садов. Приоритет - регионы с наибольшими рисками безопасности.

Укрытия в школах и садиках Украины продолжают строить - в 2026 году на обустройство новых безопасных пространств в учебных заведениях предусмотрели 6 миллиардов гривен субвенции. За эти средства планируют построить 113 подземных школ и 18 подземных детских садов.

Всего с 2023 года в Украине уже завершили строительство 144 подземных школ. Об этом в интервью «Суспільному» рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко.

Где будут строить новые подземные школы

Приоритет при распределении средств отдают регионам с наибольшими рисками безопасности. Речь идет о Черниговской, Сумской, Запорожской и Харьковской областях.

По словам министра, строительство одного такого объекта длится ориентировочно два года. На сроки влияют разные обстоятельства: сложные грунты, проблемы с подрядчиками, мобилизация работников или приближение линии фронта. Иногда после завершения строительства возникают трудности с вводом объекта в эксплуатацию, если фактически построенное помещение не соответствует проектной документации.

В то же время укрытия в школах могут быть разными. Это не обязательно новое подземное сооружение: для безопасного пребывания учеников общины также переоборудуют технические подвалы, обустраивают там учебные места и необходимое оборудование.

Сколько укрытий еще нужно украинским школам

Более 9 тысяч школ сейчас работают в очном или смешанном формате обучения. В то же время Украине нужно обустроить еще примерно 8 тысяч укрытий.

Бутенко назвал идею школы как центра безопасности, где ребенок мог бы находиться под присмотром ответственных взрослых, питаться и иметь доступ к укрытию, очень важной. Однако для ее реализации нужно значительно больше обустроенных безопасных пространств.

Министр отметил, что потребность в укрытиях не ограничивается прифронтовыми регионами. Из-за смены тактики российских обстрелов риски безопасности растут и для западных областей, в частности Львовщины и Волыни.

Как школы организуют обучение во время тревог

Бутенко сравнил организацию обучения во время воздушных тревог в Киеве и Киевской области. В начале учебного года общины области лучше приспособились к условиям безопасности - в некоторых школах даже в обычных укрытиях обустроили учебные пространства с перегородками, чтобы ученики разных классов могли заниматься одновременно.

В то же время в части столичных школ не хватало места, чтобы организовать полноценные уроки в укрытиях. Из-за этого дети во время тревог просто ждали отбоя.

Как пример министр привел ситуацию, когда вместимость школьного укрытия позволяет разместить только восемь классов, хотя всего в заведении их 40. В таком случае школа может организовать обучение посменно, чтобы все ученики имели возможность находиться в безопасном пространстве.

В проекте госбюджета на 2027 год на инвестиционные проекты в образовательной сфере предусмотрели 10,1 миллиарда гривен. Из этой суммы 3,7 миллиарда гривен планируют направить на создание безопасных условий и обустройство укрытий в школах и детских садах.

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