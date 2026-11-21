Получатель жилищной субсидии может изменить способ получения денег - вместо почтового отделения перечислять выплату на банковский счет. В Пенсионном фонде объяснили, как это сделать онлайн.

Субсидия на коммуналку в Украине не обязательно должна приходить на почту - получатели могут изменить способ выплаты на банковский счет. В Пенсионном фонде объяснили, как это сделать онлайн, не выходя из дома.

Получатель жилищной субсидии имеет право обратиться в Пенсионный фонд Украины и попросить перечислять средства на банковский счет вместо почтового отделения. Для этого достаточно подать заявление об изменении способа выплаты через личный кабинет на портале ПФУ.

Для подачи онлайн-заявления понадобятся квалифицированная электронная подпись (КЭП) и скан документа с банковскими реквизитами. Такой порядок разъясняет Пенсионный фонд, информация проверена 16 ноября 2026 года.

Какие требования к банковскому счету

Прежде чем подавать заявление, ПФУ советует проверить несколько моментов. Счет должен быть открыт на имя получателя субсидии и предназначен именно для социальных выплат. Он также должен быть действующим и открытым в уполномоченном банке.

Важно не путать номер банковской карты и номер счета - это разные реквизиты. Для заявления нужен документ, в котором указан именно счет. Его можно получить в банке или в мобильном приложении и подготовить скан для загрузки.

Пошаговая инструкция: как перевести субсидию на банк

Чтобы изменить способ выплаты онлайн, выполните несколько шагов.

Подготовьте реквизиты счета. Получите в банке документ с реквизитами и сделайте его скан. Войдите на портал электронных услуг Пенсионного фонда и авторизуйтесь с помощью КЭП. В разделе "Коммуникации с ПФУ" откройте "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и выберите "Заявление об изменении способа выплаты жилищной субсидии или льготы". Заполните обязательные поля, добавьте скан документа с реквизитами счета и дайте согласие на обработку персональных данных. Подпишите заявление электронной подписью и нажмите "Отправить в ПФУ". Проверьте статус рассмотрения в разделе "Мои обращения" в личном кабинете.

В ПФУ подчеркивают: сам факт заполнения формы еще не означает, что обращение отправлено. Заявление обязательно нужно подписать электронной подписью и нажать кнопку отправки.

Что делать, если возникли вопросы

Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в разделе "Мои обращения". Если данные или результат вызывают сомнения, обратитесь в Пенсионный фонд. Не стоит рассчитывать, что способ выплаты изменится до того, как обращение обработают.

Ранее Politeka сообщала, выплаты ВПО и субсидию можно получать одновременно.

Также Politeka сообщала, кто может получить 100% скидку на коммуналку.

Как сообщала Politeka, какие документы переоформить, чтобы не потерять субсидию на электроотопление.