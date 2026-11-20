В Украине для назначения пенсии решающим является страховой стаж, и сама по себе официальная работа его не гарантирует. Период зачисляют полностью лишь тогда, когда за месяц уплачен минимальный страховой взнос ЕСВ.

Сколько стажа нужно для назначения пенсии в Украине - вопрос, от которого зависит размер будущей выплаты. Но даже официальная работа не гарантирует, что все отработанные годы пойдут в стаж.

После 1 января 2004 года для назначения пенсии решающее значение имеет именно страховой стаж. Так называют период, в течение которого за человека уплачивали единый социальный взнос (ЕСВ).

Почему официальная работа не гарантирует зачисление

Трудовой и страховой стаж - это разные понятия. Первый описывает периоды трудовой деятельности, а второй определяется по правилам пенсионного законодательства и привязан к фактически уплаченным взносам.

Чтобы зачислили полный месяц страхового стажа, за этот месяц должен быть уплачен взнос не меньше минимального страхового взноса. Если работодатель оформил человека, но уплатил ЕСВ меньше минимума, в стаж пойдет лишь часть такого месяца.

Какие периоды могут не зачислить

Вот самые распространенные ситуации, когда часть стажа может не попасть в расчет:

Работа без официального оформления. Пока нет трудового договора и уплаты ЕСВ, стаж не накапливается.

Испытательный срок, если человека допустили к работе без надлежащего оформления. Сам период испытания зачисляется, но лишь при условии, что трудовые отношения оформлены с первого дня.

Месяцы, за которые взнос уплачен меньше минимального. Тогда зачисляется лишь часть месяца.

Периоды без уплаты ЕСВ, в частности длительный неоплачиваемый отпуск.

Важно знать: если человека уволили из-за того, что он не прошел испытание, отработанный период не аннулируется. Деньги за фактически выполненную работу должны выплатить, а время официальной работы остается частью стажа.

Как проверить, зачислили ли стаж

Проверить данные о страховом стаже можно онлайн через электронные сервисы Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно:

зайти на портал электронных услуг ПФУ;

авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи или «Дія.Підпис»;

открыть сведения о страховом стаже;

при необходимости сформировать справку ОК-5 или ОК-7.

Если какого-то периода нет в сведениях или данные о взносах вызывают сомнения, стоит обратиться к работодателю или в Пенсионный фонд. Учтите, что сведения за последние месяцы могут появляться в реестре с задержкой из-за сроков подачи отчетности.

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