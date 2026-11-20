Главный сервисный центр МВД напомнил: на одно транспортное средство можно назначить только одного надлежащего пользователя. Так штрафы с камер автофиксации получает тот, кто реально был за рулем, а не владелец машины.

Штрафы за авто в Украине теперь привязаны к тому, кто реально был за рулем. Главный сервисный центр МВД напомнил водителям: на одно транспортное средство можно одновременно назначить только одного официального надлежащего пользователя.

Такое правило четко разграничивает ответственность. Штрафы с камер автофиксации получает именно тот, кто находился за рулем, а не владелец машины, на которого записано транспортное средство.

В пресс-службе Главного сервисного центра МВД пояснили: передача права управления не означает смену владельца. Это лишь фиксация законного статуса водителя на конкретный период.

Выбирать, кому доверить авто, владелец должен сам - это может быть член семьи, коллега или друг. Система не пропустит нескольких лиц одновременно, поэтому назначить надлежащим пользователем можно только одного человека.

Кто может стать надлежащим пользователем

Чтобы официально оформить такой статус, человек обязательно должен иметь действующее национальное или иностранное водительское удостоверение соответствующей категории. Кроме того, система проверит, не лишено ли лицо права управления и нет ли в его отношении временных ограничений.

Как оформить статус

Самый быстрый способ - онлайн через приложение Дія или электронный Кабинет водителя. Достаточно отсканировать QR-код и подтвердить согласие обеих сторон, после чего заявку обработают в течение не более пяти минут.

Можно также лично прийти владельцу и будущему водителю в любой удобный сервисный центр МВД.

Статус пользователя отменяется автоматически, когда истекает согласованный срок, меняется владелец авто или назначается другой человек. Владелец или сам водитель могут досрочно расторгнуть эту договоренность в любой момент - как онлайн, так и офлайн.

«Пользуйтесь автомобилями ответственно, соблюдайте Правила дорожного движения и выбирайте современные цифровые сервисы», - призвали в ведомстве.

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