МВД предупредило о новых ловушках мошенников, которые предлагают оформить водительские права без экзаменов и купить авто по подозрительно низкой цене. После предоплаты люди остаются без денег и без документов.

Мошенники продают несуществующие авто и права без экзамена - эта схема снова на слуху. МВД предупреждает о новых ловушках, в которые попадают украинцы, ищущие «легкий» способ получить водительское удостоверение или купить машину по подозрительно низкой цене.

Предложения выглядят заманчиво: обещают оформить водительские права без обучения в автошколе и без сдачи экзаменов. Якобы документ «внесут в базу», «доставят по всей Украине», и все займет несколько дней.

На самом деле это афера. После предоплаты мошенники исчезают или присылают подделку, которая не проходит проверку в официальной базе МВД. Тот, кто пользуется таким документом, рискует получить уголовное производство за подделку документов.

Вторая ловушка - так называемые дешевые авто. Мошенники предлагают якобы конфискованные, не растаможенные машины или авто «под ключ» по заниженной цене и просят задаток или полную предоплату. После перевода денег «продавец» исчезает вместе с объявлением.

Как оформить водительские права законно

Единственный законный путь - это обучение в аккредитованной автошколе и сдача теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Никаких «посредников», «ускоренного оформления» или «внесения в базу за деньги» не существует.

В МВД советуют проверять информацию только на официальных ресурсах и не переводить деньги неизвестным лицам. Стоимость услуг, требования и перечень документов можно уточнить в ближайшем сервисном центре МВД.

Что делать, если вы столкнулись с мошенниками

Не переводите предоплату. Если вы уже стали жертвой - сохраните переписку, чеки и квитанции, после чего обратитесь с заявлением в киберполицию или в ближайшее отделение полиции.

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