Автомобіль можуть не поставити на облік через розшук, арешт, проблеми з VIN або неправильні документи. Перевірити машину треба ще до передачі грошей продавцю.

Купівля автомобіля не завжди завершується успішною постановкою на облік. Навіть якщо продавець запевняє, що з документами все гаразд, сервісний центр МВС може відмовити у реєстрації, щойно виявить юридичну чи технічну проблему. Саме тому перевірку машини варто починати ще до того, як ви передали гроші.

Причини відмови можуть стосуватися документів, номерів агрегатів, розшуку або інших обмежень. Частину проблем реально виправити, але деякі роблять угоду вкрай ризикованою. Особливо уважним слід бути, коли купуєте авто через посередника або за ціною, помітно нижчою за ринкову.

Розшук автомобіля - очевидна причина відмови

Якщо транспортний засіб перебуває у державному або міжнародному розшуку, провести звичайну реєстраційну операцію неможливо. Це стосується викрадених машин і тих, щодо яких є рішення правоохоронних органів. Система перевіряє інформацію через державні реєстри.

Покупець у такій ситуації може не лише лишитися без реєстрації, а й втратити сам автомобіль до завершення розслідування. Тому VIN треба перевіряти до передачі основної суми. Надто низька ціна - це не привід поспішати, а причина для додаткової перевірки.

Арешти та обмеження блокують перереєстрацію

Автомобіль може фігурувати у виконавчому провадженні або судовому спорі. Власник формально має машину, але не має права її відчужувати. Якщо обмеження внесене до реєстру, сервісний центр не проведе перереєстрацію.

Тому угода «за довіреністю» або передача грошей без повної зміни власника є ризикованою. Покупець не стає юридичним власником і залежить від проблем попередньої людини. Повноцінна державна перереєстрація лишається найбезпечнішим сценарієм.

Проблеми з VIN потребують особливої уваги

Пошкоджений, змінений або нечитабельний ідентифікаційний номер може зупинити реєстрацію. VIN - головний ідентифікатор автомобіля, і він має відповідати документам. Будь-які ознаки втручання викликають обґрунтовані запитання.

Іноді номер пошкоджується корозією або після ремонту. Це не обов'язково означає кримінальну історію, але потребує спеціальної процедури. Купувати таку машину без попередньої експертної консультації небезпечно.

Документи мають мати правильне походження

Особливо складними можуть бути імпортовані автомобілі. Потрібно мати підтвердження митного оформлення, походження та інші необхідні документи. Помилка в ланцюжку може проявитися вже у сервісному центрі.

Автомобілі після аукціонів США мають власний набір документів. Важливо перевірити статус title і переконатися, що машина взагалі може бути зареєстрована. Не всі страхові категорії однаково прості для відновлення.

Переобладнання теж може створити проблему

Зміни конструкції повинні бути оформлені відповідно до вимог. Це стосується окремих типів переобладнання, зміни кузова або інших значних втручань. Просто фізично встановити новий компонент недостатньо.

Для звичайного власника найпоширенішим прикладом є переобладнання, яке впливає на офіційні технічні характеристики. Якщо дані автомобіля не відповідають реєстраційним документам, може знадобитися додаткова процедура.

Що перевірити перед підписанням угоди

Покупець часто витрачає багато часу на діагностику двигуна, але майже не дивиться на юридичну сторону. Це помилка. Ідеальний технічний стан не має значення, якщо автомобіль неможливо законно зареєструвати.

VIN, документи, дані власника та наявність обмежень потрібно перевіряти заздалегідь. Під час дорогої покупки варто скористатися професійною допомогою. Вартість такої перевірки невелика порівняно з можливими втратами.

Повна перереєстрація захищає обидві сторони угоди. Продавцеві також вигідно правильно завершити операцію: якщо машина формально лишається на ньому, штрафи та інші юридичні питання можуть продовжувати надходити старому власнику.